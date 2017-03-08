Путин заявил об успехе российских программ поддержки демографии

«Слава богу, в последние годы нам удалось сдвинуть эту ситуацию в положительную сторону. Никто не ожидал, никто не верил, что наши программы поддержки демографии так сработают. В прошлом году у нас показатели немножко снизились, но тренд демографический все равно позитивный», — сказал он в ходе встречи в Брянске с сотрудницами перинатального центра.

Как отметил глава государства, «в этом плане мы выгодно отличаемся от многих других так называемых развитых стран, особенно в Европе, где негативные демографические тенденции сохраняются».

«Мы начали эту программы несколько лет назад в рамках программы “Здравоохранение” (национальный проект) и сразу стало очевидно, что эффект не просто большой, а колоссальный», — сказал Путин, добавив, что в регионах «сразу же начал подтягиваться уровень всего здравоохранения».

Президент подчеркнул, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и последующих программ уже построено 75 перинатальных центров и до конца текущего года планируется открыть еще 19.