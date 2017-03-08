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16:34 (мск), источник: Интерфакс

Путин заявил об успехе российских программ поддержки демографии

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин отметил «колоссальный эффект» от реализации в стране программы строительства перинатальных центров, заявил, что в России успешно преодолевается демографическая проблема.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Слава богу, в последние годы нам удалось сдвинуть эту ситуацию в положительную сторону. Никто не ожидал, никто не верил, что наши программы поддержки демографии так сработают. В прошлом году у нас показатели немножко снизились, но тренд демографический все равно позитивный», — сказал он в ходе встречи в Брянске с сотрудницами перинатального центра.

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Как отметил глава государства, «в этом плане мы выгодно отличаемся от многих других так называемых развитых стран, особенно в Европе, где негативные демографические тенденции сохраняются».

«Мы начали эту программы несколько лет назад в рамках программы “Здравоохранение” (национальный проект) и сразу стало очевидно, что эффект не просто большой, а колоссальный», — сказал Путин, добавив, что в регионах «сразу же начал подтягиваться уровень всего здравоохранения».

Президент подчеркнул, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и последующих программ уже построено 75 перинатальных центров и до конца текущего года планируется открыть еще 19.

Результат очень хороший, если не сказать блестящий: в некоторых регионах материнская смертность упала до нуля
Владимир ПутинПрезидент России

Глава Минздрава Вероника Скворцова уточнила, что такая ситуация в 25 регионах.

Президент добавил, что младенческая смертность в России сейчас ниже, чем в Европе. Путин сообщил, что на программу развития перинатальных центров из разных источников планируется направить в общей сложности 83 млрд рублей.

Комментарии
16
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
В роддомах не проталкнуться, роженницы в коридорах лежат,МЕСТ НЕТ ,как поток...
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
он говорит об этом :о рождаемости ,о рождаемости!
2007 1 610 122
2008 1 713 947
2009 1 767 687
2010 1 788 948
2011 1 796 629
2012 1 902 084
2013 1 895 822
2014 1 947 301
2015 1 944 136
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Берёзка
Большая часть семей сейчас охотно идут на второго и более ребёнка, а это означает что государство развивается и стабильно.
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