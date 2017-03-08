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17:04 (мск), источник: 112.ua

Европарламент и Совет ЕС единогласно поддерживают безвиз с Украиной, — Стулик

Стулик заявил, что принятие безвиза Украины с ЕС будет «очень быстрым решением».

Источник: 112.ua

В Европейском парламенте и в Совете ЕС единогласно поддерживают предоставление безвизового режима Украине. Об этом заявляет пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик в эфире телеканала «112 Украина».

Стулик заявил, что принятие безвиза Украины с ЕС будет «очень быстрым решением».

«В ЕП очень единодушная поддержка для предоставления безвизового режима, так что не надо ожидать никаких проблем. Это решение будет положительным. Следующим будет Совет ЕС, где также еще ранее было принято решение, что Украине надо предоставить безвиз. Политические вопросы все сняты, сейчас только надо пройти отдельные формальные процедуры, как вот завтрашнее голосование ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам », — сказано в сообщении.

Пресс-атташе заявил, что «все обстоятельства складываются так, что безвиз уже не отложится, и это вопрос уже решенный».

Напомним, 28 февраля Европарламент и Совет ЕС согласовали безвизовый режим для украинцев. Послы при ЕС 2 марта 2017 года от имени Совета подтвердили неформальное соглашение о либерализации визового режима для украинцев.

Теперь договоренность должна подтвердить профильный комитет Европарламента 9 марта, следом за ним — ЕП на пленарной сессии, которая состоится ориентировочно 3—4 апреля. Окончательное утверждение безвизового режима для граждан Украины должно состояться на заседании Совета ЕС по иностранным делам 11 мая.

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