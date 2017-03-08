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18:03 (мск), источник: СуперОмск

Губернатор Назаров заставил мэрию разжечь Вечный огонь в парке Победы

Теперь мемориал будет работать на постоянной основе.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 8 марта, после того, как губернатор Виктор Назаров дал поручение разобраться в причинах прекращения его работы, Вечный огонь в парке Победы в Омске заработал снова. Поводом для этого стало гневное письмо главы региона, направленное мэру города.

«Виктор Назаров потребовал оперативно разрешить все проблемы, препятствующие зажжению Вечного огня, и обеспечить его работу в постоянном режиме и бессрочно», — сообщает портал «Омская губерния».

Напомним, на днях в омском парке Победы перестал гореть Вечный огонь. Как пояснили в департаменте городского хозяйства Омска, содержание объекта было передано ведомству 18 января 2017 года, однако финансирования на него не предусмотрено. Поэтому было решено подавать газ к огню в течение 17 дней в году.

По информации СМИ, затраты на поддержание горения Вечного огня в постоянном режиме составляют порядка 400−500 тысяч рублей в год.

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