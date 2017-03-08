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18:11 (мск), источник: РБК - Украина

Сенат Канады поддержал соглашение о ЗСТ с Украиной

Сенат Канады во втором чтении поддержал соглашение о зоне свободной торговли с Украиной.

Источник: Reuters

Об этом в Twitter сообщила замглавы Министерства экономики и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Отметим, перед заключительным третьим чтением документ должен снова получить согласование профильного комитета. Ожидается, что окончательное голосование может состояться в течение месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может подписать соглашение о ЗСТ с Израилем уже в этом году.

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