Сенат Канады поддержал соглашение о ЗСТ с Украиной

Об этом в Twitter сообщила замглавы Министерства экономики и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Отметим, перед заключительным третьим чтением документ должен снова получить согласование профильного комитета. Ожидается, что окончательное голосование может состояться в течение месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может подписать соглашение о ЗСТ с Израилем уже в этом году.