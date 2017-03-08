Сенат Канады поддержал соглашение о ЗСТ с Украиной
Сенат Канады во втором чтении поддержал соглашение о зоне свободной торговли с Украиной.
Сенат Канады во втором чтении поддержал соглашение о зоне свободной торговли с Украиной.
Об этом в Twitter сообщила замглавы Министерства экономики и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.
Отметим, перед заключительным третьим чтением документ должен снова получить согласование профильного комитета. Ожидается, что окончательное голосование может состояться в течение месяца.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина может подписать соглашение о ЗСТ с Израилем уже в этом году.