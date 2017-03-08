Пентагон обвинил Россию в размещении наземных крылатых ракет

Источник: AP 2017

Выступая в конгрессе, заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов США генерал Пол Сельва заявил, что Россия нарушает «дух и цели» договора РСМД, развертывая запрещенные ракеты.

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«Эта система сама по себе представляет риск для большинства наших объектов в Европе, и мы уверены, что Россия намеренно (ее) размещает, чтобы представлять угрозу НАТО и объектам в зоне ответственности НАТО», — сказал Сельва.

Он также высказал сомнение, что Россия «вернется к соблюдению договора РСМД»

При этом он добавил, что США надо «искать рычаги давления на Россию, чтобы она вернулась к соблюдению договора РСМД». Ранее США обвиняли РФ в том, что она разрабатывает запрещенные договором виды ракет. В частности, сообщалось, что создается ракета SSC-8 — наземный аналог крылатой ракеты «Калибр-НК».