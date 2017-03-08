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20:24 (мск), источник: РИА Новости

Пентагон обвинил Россию в размещении наземных крылатых ракет

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Министерство обороны США обвинило Россию в развертывании ракет наземного базирования, запрещенных договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) от 1987 года.

Источник: AP 2017

Выступая в конгрессе, заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов США генерал Пол Сельва заявил, что Россия нарушает «дух и цели» договора РСМД, развертывая запрещенные ракеты.

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«Эта система сама по себе представляет риск для большинства наших объектов в Европе, и мы уверены, что Россия намеренно (ее) размещает, чтобы представлять угрозу НАТО и объектам в зоне ответственности НАТО», — сказал Сельва.

Он также высказал сомнение, что Россия «вернется к соблюдению договора РСМД»

При этом он добавил, что США надо «искать рычаги давления на Россию, чтобы она вернулась к соблюдению договора РСМД».

Ранее США обвиняли РФ в том, что она разрабатывает запрещенные договором виды ракет. В частности, сообщалось, что создается ракета SSC-8 — наземный аналог крылатой ракеты «Калибр-НК».

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Ранее неназванные источники в американской администрации заявили газете New York Times о якобы нарушении Москвой договора о РСМД: в публикации утверждается, что РФ развернула подразделение крылатых ракет наземного базирования класса «земля-земля».

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что все подобные заявления носят голословный характер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что «Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого договора».

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного в 1987 году.

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