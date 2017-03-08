Пентагон обвинил Россию в размещении наземных крылатых ракет

Выступая в конгрессе, заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов США генерал Пол Сельва заявил, что Россия нарушает «дух и цели» договора РСМД, развертывая запрещенные ракеты.
«Эта система сама по себе представляет риск для большинства наших объектов в Европе, и мы уверены, что Россия намеренно (ее) размещает, чтобы представлять угрозу НАТО и объектам в зоне ответственности НАТО», — сказал Сельва.
Он также высказал сомнение, что Россия «вернется к соблюдению договора РСМД»
При этом он добавил, что США надо «искать рычаги давления на Россию, чтобы она вернулась к соблюдению договора РСМД».
Ранее США обвиняли РФ в том, что она разрабатывает запрещенные договором виды ракет. В частности, сообщалось, что создается ракета SSC-8 — наземный аналог крылатой ракеты «Калибр-НК».
Ранее неназванные источники в американской администрации заявили газете New York Times о якобы нарушении Москвой договора о РСМД: в публикации утверждается, что РФ развернула подразделение крылатых ракет наземного базирования класса «земля-земля».
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что все подобные заявления носят голословный характер.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что «Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого договора».
Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного в 1987 году.