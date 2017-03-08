Сенат Польши отклонил законопроект об украинском национализме

Ранее сообщалось, что законопроект, которым предлагалось отнести украинский национализм к «другим тоталитарным строям», снят с рассмотрения заседания польского Сейма.

Сенаторы по представлению спикера Станислава Карчевского отозвали из Сейма проект поправки к закону, который запрещает пропаганду коммунизма и всех иных тоталитарных режимов в названиях зданий, сооружений и объектов общественного назначения.

Проект поправки предполагал также расширение применения этого закона, в частности, относительно «украинского и литовского национализма».

В Сейме Польши в декабре планировалась дискуссия по поводу законопроекта «О запрете пропаганды коммунизма или других тоталитарных строев путем названий зданий, объектов и мест публичного значения». В комиссии Сената ранее поддержали поправку, которой к другим тоталитарным режимам наряду с фашизмом отнесены также украинский и литовский национализм.