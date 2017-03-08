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22:24 (мск), источник: Интерфакс

ФБР и ЦРУ начали расследование утечек в Wikileaks

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU — ФБР и ЦРУ открыли расследование по факту публикации организацией Wikileaks документов, касающихся методов работы Центрального разведывательного управления США, сообщает в среду CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц.

Источник: AP 2017

Расследование должно ответить на вопрос, каким образом секретная информация оказалась в руках хакеров и есть ли в их распоряжении другие документы. (Wikileaks заявляет, что опубликовала лишь 1% тех данных, которыми она располагает).

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Чиновники также сообщили CNN, что документы, представленные Wikileaks, по всей видимости, подлинные. Однако экспертной оценки этой публикации пока нет.

Ранее организация разместила на своем сайте почти 9 тыс. документов, доказывающих, что ЦРУ использует методы, схожие с методами Агентства национальной безопасности США — основной американской службы, которая занимается электронным наблюдением и шпионажем.

В комментарии Wikileaks утверждается, что в ЦРУ разработаны тысячи строк компьютерных кодов для вредоносных программ, вирусов и троянов, способных проникать в электронную аппаратуру и осуществлять над ней контроль.

Комментарии
4
Семен Брагилевский
Да здравствует Викиликс!
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Klizma
Я чёт не врубился - в ЦРУ эстонцы пашут? Когда начались разоблачения? А они только сей очухались???
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Дроба
викиликс - нко. у нас мы нко считаем врагами. а у них мко мы считаем героями. похоже на донбас и сирию.
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