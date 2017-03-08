ФБР и ЦРУ начали расследование утечек в Wikileaks

Расследование должно ответить на вопрос, каким образом секретная информация оказалась в руках хакеров и есть ли в их распоряжении другие документы. (Wikileaks заявляет, что опубликовала лишь 1% тех данных, которыми она располагает).

WikiLeaks сообщила о серверах ЦРУ для прослушки под названием PocketPutin

Чиновники также сообщили CNN, что документы, представленные Wikileaks, по всей видимости, подлинные. Однако экспертной оценки этой публикации пока нет.

Ранее организация разместила на своем сайте почти 9 тыс. документов, доказывающих, что ЦРУ использует методы, схожие с методами Агентства национальной безопасности США — основной американской службы, которая занимается электронным наблюдением и шпионажем.

В комментарии Wikileaks утверждается, что в ЦРУ разработаны тысячи строк компьютерных кодов для вредоносных программ, вирусов и троянов, способных проникать в электронную аппаратуру и осуществлять над ней контроль.