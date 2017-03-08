Рева анонсировал подачу в Раду законопроекта о пенсионной реформе в ближайшие полтора месяца

Министр социальной политики Андрей Рева анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта о пенсионной реформе в ближайшие месяц-полтора. Об этом он сообщил в «Вечернем прайме» на «112 Украина».

«Мы планируем внести в ближайшее время законопроект о пенсионной реформе, составной частью которой является обязательное осовременивания пенсий, приведение пенсионного обеспечения до законного уровня, то есть не будет людей, которые получат меньше минимального размера, то есть меньше прожиточного минимума. То есть мы планируем в течение месяца-полутора внести окончательный законопроект в Верховную Раду», — отметил министр.

Также он отметил, что заинтересован в скорейшем обнародовании текста меморандума с МВФ. «Мне бы хотелось, чтобы текст меморандума был быстрее обнародован, чтобы мы сравнили стартовую позицию, с которой мы начинали и то, чем мы закончили. Нам удалось убедить фонд в том, что наше видение того, какой должна быть пенсионная реформа, отвечает национальным интересам Украины и является более эффективным, чем-то, что предлагалось фондом», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что правительственный вариант пенсионной реформы будет представлен на широкое общественное обсуждение.

Напомним, Международный валютный фонд на уровне экспертов достиг договоренности с Украиной относительно третьего пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования.