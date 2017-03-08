Рева анонсировал подачу в Раду законопроекта о пенсионной реформе в ближайшие полтора месяца
Также он отметил, что заинтересован в скорейшем обнародовании текста меморандума с МВФ.
Также он отметил, что заинтересован в скорейшем обнародовании текста меморандума с МВФ.
Министр социальной политики Андрей Рева анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта о пенсионной реформе в ближайшие
«Мы планируем внести в ближайшее время законопроект о пенсионной реформе, составной частью которой является обязательное осовременивания пенсий, приведение пенсионного обеспечения до законного уровня, то есть не будет людей, которые получат меньше минимального размера, то есть меньше прожиточного минимума. То есть мы планируем в течение
Также он отметил, что заинтересован в скорейшем обнародовании текста меморандума с МВФ. «Мне бы хотелось, чтобы текст меморандума был быстрее обнародован, чтобы мы сравнили стартовую позицию, с которой мы начинали и то, чем мы закончили. Нам удалось убедить фонд в том, что наше видение того, какой должна быть пенсионная реформа, отвечает национальным интересам Украины и является более эффективным,
Ранее сообщалось, что правительственный вариант пенсионной реформы будет представлен на широкое общественное обсуждение.
Напомним, Международный валютный фонд на уровне экспертов достиг договоренности с Украиной относительно третьего пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования.