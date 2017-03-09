Размещение «Искандеров» под Калининградом беспокоит Германию

По его мнению, если оперативно-тактические ракетные комплексы РФ будут базироваться в Калининградской области на постоянной основе, то такое положение дел приведет к «откату назад» всей работы по обеспечению европейской безопасности.

Дипломат также добавил, что власти Германии намерены продолжать следить за тем, что происходит в Калининградской области.