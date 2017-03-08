Белый дом заявил о крайней обеспокоенности Трампа утечкой документов ЦРУ
Президент США Дональд Трамп «крайне обеспокоен» информацией об утечке документов ЦРУ, которые были опубликованы сайтом WikiLeaks, передает Reuters.
Президент США Дональд Трамп «крайне обеспокоен» информацией об утечке документов ЦРУ, которые были опубликованы сайтом WikiLeaks, передает Reuters.
Как отметил
Любой, кто осуществляет утечки засекреченной информации, будет преследоваться по всей строгости закона. Мы будем преследовать тех людей, которые будут сливать секретную информацию
Ранее телеканал CNN со ссылкой на несколько американских чиновников сообщил, что ФБР и ЦРУ начали совместное федеральное расследование
При этом источники агентства Reuters сообщали, что разведывательные службы США знали об утечке еще в конце 2016 года.