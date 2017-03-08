Белый дом заявил о крайней обеспокоенности Трампа утечкой документов ЦРУ

Как отметил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, в администрации Трампа намерены серьезно наказывать тех, кто осуществил утечки.

Любой, кто осуществляет утечки засекреченной информации, будет преследоваться по всей строгости закона. Мы будем преследовать тех людей, которые будут сливать секретную информацию

Ранее телеканал CNN со ссылкой на несколько американских чиновников сообщил, что ФБР и ЦРУ начали совместное федеральное расследование из-за публикации сайтом WikiLeaks документов ЦРУ.

При этом источники агентства Reuters сообщали, что разведывательные службы США знали об утечке еще в конце 2016 года.