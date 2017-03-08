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00:08 (мск), источник: Газета.Ру

Белый дом заявил о крайней обеспокоенности Трампа утечкой документов ЦРУ

Президент США Дональд Трамп «крайне обеспокоен» информацией об утечке документов ЦРУ, которые были опубликованы сайтом WikiLeaks, передает Reuters.

Источник: Reuters

Как отметил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, в администрации Трампа намерены серьезно наказывать тех, кто осуществил утечки.

Любой, кто осуществляет утечки засекреченной информации, будет преследоваться по всей строгости закона. Мы будем преследовать тех людей, которые будут сливать секретную информацию
Шон СпайсерПресс-секретарь Белого дома

Ранее телеканал CNN со ссылкой на несколько американских чиновников сообщил, что ФБР и ЦРУ начали совместное федеральное расследование из-за публикации сайтом WikiLeaks документов ЦРУ.

При этом источники агентства Reuters сообщали, что разведывательные службы США знали об утечке еще в конце 2016 года.

Комментарии
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Поиск источников утечки секретной информации является прямой обязанностью ФБР США. WikiLeaks в данном случае является не источником информации, а средством её публикации.
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