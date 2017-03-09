WP узнала о переброске в Сирию дополнительных сил морской пехоты США

США перебросили в Сирию дополнительные подразделения морской пехоты для участия в освобождении города Ракки, который считается «столицей» террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом со ссылкой на источники в Минобороны США сообщает газета The Washington Post.

Ранее США заявляли, что в Сирии действуют 500 американских спецназовцев, которые занимаются обучением и консультированием подразделений, воюющих против террористов.

Как рассказали на условиях анонимности источники издания, в составе новых подразделений морской пехоты США в Сирии находится артиллерийские батареи гаубиц М777 калибра 155 мм, которые должны оказывать огневую поддержку войскам при штурме Ракки. Кроме того, дополнительные подразделения морской пехоты будут обеспечивать безопасность военнослужащих США, а также станут частью логистической схемы снабжения экспедиционных сил.

В Пентагоне заявили, что США по соображениям безопасности не будут комментировать размещение своих войск в Сирии, пишет РИА Новости​.