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01:51 (мск), источник: РБК

WP узнала о переброске в Сирию дополнительных сил морской пехоты США

Для поддержки штурма сирийской Ракки США перебросили дополнительный контингент морской пехоты, узнала газета The Washington Post. Пентагон отказался комментировать эту информацию, сославшись на ее секретность.

Источник: AP 2017

США перебросили в Сирию дополнительные подразделения морской пехоты для участия в освобождении города Ракки, который считается «столицей» террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом со ссылкой на источники в Минобороны США сообщает газета The Washington Post.

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Ранее США заявляли, что в Сирии действуют 500 американских спецназовцев, которые занимаются обучением и консультированием подразделений, воюющих против террористов.

Как рассказали на условиях анонимности источники издания, в составе новых подразделений морской пехоты США в Сирии находится артиллерийские батареи гаубиц М777 калибра 155 мм, которые должны оказывать огневую поддержку войскам при штурме Ракки. Кроме того, дополнительные подразделения морской пехоты будут обеспечивать безопасность военнослужащих США, а также станут частью логистической схемы снабжения экспедиционных сил.

В Пентагоне заявили, что США по соображениям безопасности не будут комментировать размещение своих войск в Сирии, пишет РИА Новости​.

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