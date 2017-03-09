СМИ: экс-губернатор штата Юта Хантсман согласился стать послом США в России

Источник: AFP 2017

Читайте также Кто такая Хизер Нойерт, которая станет представителем Госдепа

НЬЮ-ЙОРК, ВАШИНГТОН, 9 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков, Антон Чудаков/. Экс-губернатор американского штата Юта Джон Хантсман согласился стать послом США в России. Об этом сообщил в среду телеканал NBC. По сведениям источника телеканала в администрации США, Хантсман принял соответствующее предложение Вашингтона. На прошлой неделе экс-губернатор встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, он также связывался с помощниками президента США Дональда Трампа, а возможно и им самим. Ранее газета Politico со ссылкой на источник в администрации США сообщила, что в начале недели президент США Дональд Трамп предложил Джону Хантсману стать послом США в России.

По данным издания, Хантсман должен отправить в Белый дом бумаги с подтверждением своей готовности занять эту должность

После этого Вашингтон официально объявит о выдвижении его кандидатуры на пост посла. А затем ему предстоит пройти через процесс утверждения в Сенате Конгресса США. Карьера и отношение к РФ Хантсман, которому в этом месяце исполнится 57 лет, владеет китайским языком. Он был послом США в Сингапуре в 1992—1993 гг.…, губернатором Юты в 2005—2009 гг. В 2009—2011 гг. занимал должность посла США в КНР.

Читайте также Трамп объявил о возобновлении экскурсий по Белому дому