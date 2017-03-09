СМИ: экс-губернатор штата Юта Хантсман согласился стать послом США в России
Дональд Трамп предложил Джону Хантсману занять должность посла США в России в начале текущей недели, сообщила газета Politico.
Дональд Трамп предложил Джону Хантсману занять должность посла США в России в начале текущей недели, сообщила газета Politico.
По сведениям источника телеканала в администрации США, Хантсман принял соответствующее предложение Вашингтона. На прошлой неделе
Ранее газета Politico со ссылкой на источник в администрации США сообщила, что в начале недели президент США Дональд Трамп предложил Джону Хантсману стать послом США в России.
После этого Вашингтон официально объявит о выдвижении его кандидатуры на пост посла. А затем ему предстоит пройти через процесс утверждения в Сенате Конгресса США.
Карьера и отношение к РФ
Хантсман, которому в этом месяце исполнится 57 лет, владеет китайским языком. Он был послом США в Сингапуре в 1992—1993 гг.…, губернатором Юты в 2005—2009 гг. В 2009—2011 гг. занимал должность посла США в КНР.
В мае 2011 года он объявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах в США. В январе 2012 года Хантсман объявил о выходе из борьбы и официально поддержал Митта Ромни, который в итоге проиграл на выборах демократу Бараку Обаме.
Во время предвыборной гонки в 2012 году Хантсман выступал с критикой политики «перезагрузки» отношений между США и Россией, предложенной Обамой.
Он также говорил, будто бы администрация Обамы пытается представить ситуацию таким образом, что Россия «в меньшей степени угрожает своим соседям, чем есть на самом деле». Хантсман ранее выступал за взаимодействие между Вашингтоном и Москвой в сфере контроля над вооружениями, однако настаивал, что отношения двух государств следует рассматривать «более объективно».
Во время президентской гонки, завершившейся в ноябре 2016 года, Хантсман поддержал Трампа после ряда критических выступлений в его адрес.