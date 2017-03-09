Трамп предложил экс-губернатору Юты Хантсману пост посла США в России
Прежде республиканец представлял интересы Соединенных Штатов в Сингапуре и Китае.
Прежде республиканец представлял интересы Соединенных Штатов в Сингапуре и Китае.
Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — Бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман получил предложение занять должность американского посла в России, пишет в среду газета Politico со ссылкой на два источника в администрации США.
По данным издания, президент Дональд Трамп предложил
По сведениям Politico, вопрос о назначении находится в стадии оформления документов.
У Хантсмана богатый дипломатический опыт. Он служил в мормонской миссии в Тайване, был послом США в Сингапуре в годы президентства Джорджа
Politico отмечает, что во время предвыборной кампании в США Хантсман выступал с резкой критикой в адрес Трампа, в частности, после скандала с его сексистскими высказываниями.
Дипломат и сам выдвигался кандидатом от республиканской партии, но не смог пройти праймериз и вышел из гонки, поддержав Митта Ромни.