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02:24 (мск), источник: Интерфакс

Трамп предложил экс-губернатору Юты Хантсману пост посла США в России

Прежде республиканец представлял интересы Соединенных Штатов в Сингапуре и Китае.

Источник: AFP 2017

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — Бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман получил предложение занять должность американского посла в России, пишет в среду газета Politico со ссылкой на два источника в администрации США.

По данным издания, президент Дональд Трамп предложил экс-губернатору представлять интересы Вашингтона в РФ в начале текущей недели.

Сам Хантсман от комментариев на эту тему отказался, однако осведомленные источники сообщают, что он принял предложение Трампа
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По сведениям Politico, вопрос о назначении находится в стадии оформления документов.

У Хантсмана богатый дипломатический опыт. Он служил в мормонской миссии в Тайване, был послом США в Сингапуре в годы президентства Джорджа Буша-старшего, затем, при Бараке Обаме, представлял интересы Соединенных Штатов в Китае.

Politico отмечает, что во время предвыборной кампании в США Хантсман выступал с резкой критикой в адрес Трампа, в частности, после скандала с его сексистскими высказываниями.

Дипломат и сам выдвигался кандидатом от республиканской партии, но не смог пройти праймериз и вышел из гонки, поддержав Митта Ромни.

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