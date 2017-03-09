Трамп предложил экс-губернатору Юты Хантсману пост посла США в России

По данным издания, президент Дональд Трамп предложил экс-губернатору представлять интересы Вашингтона в РФ в начале текущей недели.

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — Бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман получил предложение занять должность американского посла в России, пишет в среду газета Politico со ссылкой на два источника в администрации США.

Сам Хантсман от комментариев на эту тему отказался, однако осведомленные источники сообщают, что он принял предложение Трампа

Сам Хантсман от комментариев на эту тему отказался, однако осведомленные источники сообщают, что он принял предложение Трампа

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По сведениям Politico, вопрос о назначении находится в стадии оформления документов.

У Хантсмана богатый дипломатический опыт. Он служил в мормонской миссии в Тайване, был послом США в Сингапуре в годы президентства Джорджа Буша-старшего, затем, при Бараке Обаме, представлял интересы Соединенных Штатов в Китае.

Politico отмечает, что во время предвыборной кампании в США Хантсман выступал с резкой критикой в адрес Трампа, в частности, после скандала с его сексистскими высказываниями.

Дипломат и сам выдвигался кандидатом от республиканской партии, но не смог пройти праймериз и вышел из гонки, поддержав Митта Ромни.