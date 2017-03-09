Губернатор Хабаровского края посетит несколько комсомольских заводов
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отправился в Комсомольск с рабочим визитом.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отправился в Комсомольск с рабочим визитом.
9 марта он вместе с замминистра обороны РФ Юрием Борисовым посетит
На следующий день Вячеслав Шпорт региона оценит ход реконструкции Драматического театра. Также он проедет в губернаторский авиастроительный колледж. Сейчас там ведется подготовка к проведению отборочных соревнований WorldSkills Russia.
Поездка завершится серией совещаний. Представители власти обсудят реализацию долгосрочного плана комплексного развития города и развитие ТОР «Комсомольск», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на