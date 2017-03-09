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03:40 (мск), источник: Губерния онлайн

Губернатор Хабаровского края посетит несколько комсомольских заводов

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отправился в Комсомольск с рабочим визитом.

Источник: khabkrai.ru

9 марта он вместе с замминистра обороны РФ Юрием Борисовым посетит Комсомольский-на-Амуре авиационный завод и Амурский судостроительный завод. Будут проведены встречи с руководителями предприятий. Темой для обсуждения станет ход исполнения государственного оборонного заказа. На встрече с новыми владельцами «Амурметалла» речь пойдет о перспективах развития металлургического производства в Комсомольске.

На следующий день Вячеслав Шпорт региона оценит ход реконструкции Драматического театра. Также он проедет в губернаторский авиастроительный колледж. Сейчас там ведется подготовка к проведению отборочных соревнований WorldSkills Russia.

Поездка завершится серией совещаний. Представители власти обсудят реализацию долгосрочного плана комплексного развития города и развитие ТОР «Комсомольск», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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