США разрешат добычу нефти и газа на 300 тыс. кв. километров шельфа

Министерство внутренних дел США объявило о планах сдать в аренду для разработки обширные участки месторождений нефти и газа в Мексиканском заливе. Как говорится в выпущенном ведомством пресс-релизе, общая площадь предложенных в аренду участков оставит 73 млн акров, что составляет 295,4 тыс. кв. км.
Выделенные участки расположены вдоль побережья штатов Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида
«Открытие большого количества федеральных земель и вод для бурения нефтяных и газовых скважин — это один из краеугольных камней плана президента Дональда Трампа, который сделает США энергетически независимой державой», — приводит пресс-служба слова главы ведомства Райана Зинке.
В результате разработки новых месторождений США получат от 0,2 до 1,1 млрд баррелей нефти и до 118 млрд куб. м природного газа. Сдача в аренду территории запланирована на 16 августа
Всего власти предложат взять в аренду 13 725 участков, находящихся в федеральной собственности, расположенных на расстоянии до 230 миль от берега и на глубинах от трех до 3400 метров.
Сдача в аренду этих участков станет первым этапом большой программы по разработке континентального шельфа, рассчитанной на 2017−2022 годы. Всего планируется провести десять кампаний по сдаче в аренду участков в Мексиканском заливе, по две в год.
Предыдущая администрация Барака Обамы активно ограничивала бурение на федеральных землях. Одно из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа касалось смягчения регулирования энергетического сектора. Трамп обещал разрешить разведку и добычу углеводородов на большей площади федеральных земель и водных участков, а также упростить получение разрешений на новые энергетические проекты.
«В энергетике я отменю ограничения на добычу американских энергоресурсов, уничтожающие рабочие места», — говорилось в плане Трампа на первые сто дней пребывания в Белом доме.
В феврале 2017 года газета «Коммерсантъ» сообщила, что компания «Роснефть» изучает условия конкурса на разработку участков на мелководном шельфе Мексики. По данным издания, в консорциум на разведку «Роснефть» может войти вместе с ExxonMobil. Из-за санкций «Роснефть» не сможет бороться за глубоководный шельф, а сухопутные участки компанию не интересуют, узнала газета.