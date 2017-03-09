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05:09 (мск), источник: Вести Приморье

Вертолеты Ка-52 ВВО провели боевые стрельбы на предельно малых высотах

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» авиационного соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровске, выполнили боевые стрельбы на одном из авиационных полигонов округа.

«Экипажи ударных вертолетов Ка-52 “Аллигатор” авиационного соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровске, выполнили боевые стрельбы на одном из авиационных полигонов округа. В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи вертолетов Ка-52 отработали методику прохождения зоны ПВО условного противника, выполнили поиск и классификацию целей с нанесением воздушных ударов неуправляемыми авиационными ракетами по групповым наземным целям с предельно малых высот», — сообщил Гордеев.

Он уточнил, что для выполнения боевых стрельб было совершено более 10 ветолетовылетов.

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