Вертолеты Ка-52 ВВО провели боевые стрельбы на предельно малых высотах

«Экипажи ударных вертолетов Ка-52 “Аллигатор” авиационного соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровске, выполнили боевые стрельбы на одном из авиационных полигонов округа. В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи вертолетов Ка-52 отработали методику прохождения зоны ПВО условного противника, выполнили поиск и классификацию целей с нанесением воздушных ударов неуправляемыми авиационными ракетами по групповым наземным целям с предельно малых высот», — сообщил Гордеев.

Он уточнил, что для выполнения боевых стрельб было совершено более 10 ветолетовылетов.