На ВЭФ-2017 представят «дальневосточные разделы» в госпрограммах
Об этом рассказал Александр Галушка.
Об этом рассказал Александр Галушка.
Глава Минвостокразвития Александр Галушка заявил, что специальные разделы в госпрограммах, направленные на опережающее развитие ДФО, будут представлены участникам и гостям третьего Восточного экономического форума, который пройдет 6 и 7 сентября во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
— Все дальневосточные разделы государственных программ будут разработаны профильными отраслевыми министерствами с участием Минвостокразвития — подчеркнул Александр Галушка. — В первую очередь внимание будет обращено на повышение качества жизни дальневосточников. Наш Дальний Восток должен стать территорией притяжения людей, регионом, где хотелось бы жить и работать. Поэтому уже сейчас к их разработке мы привлекли Общественный совет Минвостокразвития России. Восточный экономический форум также должен стать площадкой для сбора экспертных мнений и предложений по наполнению «дальневосточных разделов».
Отметим, основная тема ВЭФ — развитие Дальнего Востока. Как уточнил глава Минвостокразвития, формирование специальных разделов в госпрограммах обсуждается напрямую с губернаторами регионов:
— Вместе с губернаторами мы обсудили все моменты, на которые в первую очередь стоит обратить внимание при подготовке документов. Это в том числе приоритетное развитие образования, здравоохранения, спорта и культуры, строительство и реконструкция мостов, модернизация энергетической инфраструктуры, реальные меры поддержки дальневосточных аграриев, — добавил Галушка.
Напомним, Правительство РФ утвердило новый механизм привлечения, прежде всего, финансовых ресурсов на Дальний Восток: с 1 января 2017 года в обязательном порядке в 27 государственных программах должны быть выделены специальные разделы по
Как ранее отмечал
Также «дальневосточные разделы» должны появиться в планах развития и инвестиционных программах компаний с госучастием. Среди этих компаний Внешэкономбанк, ПАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «АК «Транснефть», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети», ПАО «Русгидро», ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот», госкомпания «Автодор», Госкорпорация — Фонд содействия реформированию ЖКХ, ОАО «АИЖК» и другие организации.