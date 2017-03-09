Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
В Киеве будущий концерт российской певицы вызвал возмущение
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Подарок на миллион и больше. 11 роскошных безумств ради женщинКоролевства, бриллианты, дворцы - от Фердинанда II Арагонского до Романа Абрамовича.
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
Дочка МакSим стала копией мамы
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Россия может закрыть путь между Америкой и Европой - СМИ
"Не смог отойти от пирса": СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8На Сицилии извергается вулкан Этна
12Первая женщина в космосе
05:05 (мск), источник: VLADNEWS

На ВЭФ-2017 представят «дальневосточные разделы» в госпрограммах

Об этом рассказал Александр Галушка.

Глава Минвостокразвития Александр Галушка заявил, что специальные разделы в госпрограммах, направленные на опережающее развитие ДФО, будут представлены участникам и гостям третьего Восточного экономического форума, который пройдет 6 и 7 сентября во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства. Как рассказал министр, программы и мероприятия по приоритетному развитию макрорегиона презентуют профильные отраслевые министерства:

— Все дальневосточные разделы государственных программ будут разработаны профильными отраслевыми министерствами с участием Минвостокразвития — подчеркнул Александр Галушка. — В первую очередь внимание будет обращено на повышение качества жизни дальневосточников. Наш Дальний Восток должен стать территорией притяжения людей, регионом, где хотелось бы жить и работать. Поэтому уже сейчас к их разработке мы привлекли Общественный совет Минвостокразвития России. Восточный экономический форум также должен стать площадкой для сбора экспертных мнений и предложений по наполнению «дальневосточных разделов».

Отметим, основная тема ВЭФ — развитие Дальнего Востока. Как уточнил глава Минвостокразвития, формирование специальных разделов в госпрограммах обсуждается напрямую с губернаторами регионов:

— Вместе с губернаторами мы обсудили все моменты, на которые в первую очередь стоит обратить внимание при подготовке документов. Это в том числе приоритетное развитие образования, здравоохранения, спорта и культуры, строительство и реконструкция мостов, модернизация энергетической инфраструктуры, реальные меры поддержки дальневосточных аграриев, — добавил Галушка.

Напомним, Правительство РФ утвердило новый механизм привлечения, прежде всего, финансовых ресурсов на Дальний Восток: с 1 января 2017 года в обязательном порядке в 27 государственных программах должны быть выделены специальные разделы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Соответствующие изменения прописаны Постановлением Правительства России от 7 ноября 2016 года № 1137, которое устанавливает порядок формирования «дальневосточных разделов» в государственных и федеральных целевых программах, а также их обязательное согласование с Минвостокразвития.

Как ранее отмечал вице-премьер — полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев, «дальневосточные разделы» имеют принципиальное значение для того, чтобы Дальний Восток стал удобным и комфортным местом для жизни людей.

Также «дальневосточные разделы» должны появиться в планах развития и инвестиционных программах компаний с госучастием. Среди этих компаний Внешэкономбанк, ПАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «АК «Транснефть», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети», ПАО «Русгидро», ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот», госкомпания «Автодор», Госкорпорация — Фонд содействия реформированию ЖКХ, ОАО «АИЖК» и другие организации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сотрудники ДПС удивили автомобилисток Владивостока
СМИ: Джон Хантсман согласился стать послом США в России
«Барселона» впервые в истории еврокубков отыгралась со счета 0:4
Белый дом: Трамп «крайне обеспокоен» утечкой документов ЦРУ
Ким Чен Ын отправил Башару Асаду поздравительную телеграмму
WP: морские пехотинцы США примут участие в освобождении Ракки
На «дальневосточных гектарах» могут появиться 45 новых поселений
В Ираке два взрыва на свадьбе унесли жизни 30 человек
Спорт
«Барселона» забила «ПСЖ» шесть мячей и вышла в четвертьфинал ЛЧ Отыграв четыре гола, великая каталонская команда совершила чудо, которое раньше не удавалось ни одному клубу в истории еврокубков
Авто
Летающие автомобили: Airbus смог удивить Французские авиаторы из Airbus — спецы по летающему транспорту, а разработчики из Italdesign знают толк в автомобильных проектах
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Знаковые женщины советского кино: 10 актрис, которым нет замены Сильные характеры, яркие образы, безупречная красота — вот за что миллионы зрителей любят героинь советских фильмов. Вспоминаем 10 легендарных актрис, воплотивших на экране знаковых киногероинь
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь