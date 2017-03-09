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05:42 (мск), источник: VLADNEWS

Игорь Пушкарев: Лушникова пытаются сломать новыми обвинениями

Глава Владивостока прокомментировал возбуждение нового уголовного дела в отношении директора МУП «Дороги Владивостока».

— Когда следствие не может доказать главное обвинение, оно начинает искать любые другие зацепки. Цель одна — арестованный человек обязательно должен получить обвинительный приговор. Стало известно, что на Андрея Лушникова возбудили новое уголовное дело, теперь уже по злоупотреблению должностными полномочиями. Не добившись от Андрея показаний против меня, его пытаются сломать новыми обвинениями, — написал Игорь Пушкарев на своей страничке в социальной сети.

Напомним, 6 марта следственные органы предъявили директору МУПВ «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Ущерб городскому бюджету от действий Лушникова, по оценкам следствия, составляет более 11 миллионов рублей.

Как ранее сообщало РИА VladNews, Андрей Лушников был заключен под стражу 3 июня. По версии следствия, в 2012—2014 годах Игорь Пушкарев передал ему деньги для приобретения у «Востокцемент» строительных материалов на ремонт и содержание дорог Владивостока. 21 февраля Басманный суд Москвы продлил Андрею Лушникову арест еще на три месяца — до 30 мая 2017 года.

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