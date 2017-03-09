В Иркутской области планируют отменить неэффективные льготы
Неэффективные льготы должны будут отменить в Иркутской области.
Неэффективные льготы должны будут отменить в Иркутской области.
Об этом 6 марта 2017 года сообщила
Кроме того, замминистра рассказала, что в нынешнем году будет продолжено привлечение инвестиций, повышение доли занятых в малом и среднем бизнесе и снижение безработицы, будет продолжена деятельность и всех рабочих групп по налогам. Продолжится работа по соглашениям о сотрудничестве с предприятиями — в этом году их планируется подписать 60.
Вместе с тем, в связи с изменениями федерального законодательства на поступлении доходов отразится ряд негативных факторов. Так, с 2017 года регионы должны отчислять 1% от налога на прибыль в федеральный бюджет. Также реализация третьего этапа так называемого налогового маневра повлечет выпадающие доходы: по предварительным подсчетам, Иркутская область недополучит от нефтяной отрасли не менее 800 млн рублей. В связи с тем, что по транспортному налогу складывается высокая недоимка (около 2,5 млрд рублей), правительством готовятся предложения по корректировке законодательства, в том числе федерального.
Председатель комитета по собственности и экономической политике Ольга Носенко отметила, что депутаты при принятии постановления к закону о бюджете одним из пунктов отметили эффективное управление государственной собственностью и акционерными обществами, долю в которых имеет Иркутская область. Она напомнила, что на счетах Корпорации по развитию Иркутской области уже несколько лет лежат 2 млрд рублей, предназначенные на поддержку инвестпроектов. В связи с чем депутат попросила рассказать, какие проекты поддержаны КРИО. Замминистра ответила, что корпорация в настоящее время рассматривает ряд проектов, подробную информацию по ним готовы предоставить в Законодательное Собрание Иркутской области. Заместитель председателя областного парламента Кузьма Алдаров напомнил, что изначально из федерального бюджета предлагалось привлечь в 2016 году 19 млрд рублей, и попросил уточнить, в связи с чем по факту было привлечено лишь 10 млрд рублей. Марина Петрова пояснила, что 10 млрд рублей было направлено именно на строительство соцобъектов по госпрограммам, в целом из федерального бюджета Иркутская область получила в прошлом году 16 млрд рублей. В настоящее время министерством готовится анализ эффективности государственных программ. Наталья Дикусарова попросила предоставить эту информацию депутатам, чтобы учесть при подготовке заявок для участия в программах на следующий год.
Кузьма Аладров также интересовался перспективами получения дополнительных доходов от освоения золоторудного месторождения Сухой Лог. Как пояснили на заседании комитета, к освоению участка приступят не раньше чем через 4−5 лет, поскольку необходимо пройти такие процедуры, как проектирование, геологоразведку