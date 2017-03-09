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05:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области планируют отменить неэффективные льготы

Неэффективные льготы должны будут отменить в Иркутской области.

Источник: Reuters

Об этом 6 марта 2017 года сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона со ссылкой на заявление заместителя министра экономического развития Иркутской области Марины Петровой на круглом столе «О мерах, принимаемых правительством Иркутской области, по наполнению доходной части бюджета Иркутской области». По ее словам, с таким требованием выступила федерация.

Кроме того, замминистра рассказала, что в нынешнем году будет продолжено привлечение инвестиций, повышение доли занятых в малом и среднем бизнесе и снижение безработицы, будет продолжена деятельность и всех рабочих групп по налогам. Продолжится работа по соглашениям о сотрудничестве с предприятиями — в этом году их планируется подписать 60.

Вместе с тем, в связи с изменениями федерального законодательства на поступлении доходов отразится ряд негативных факторов. Так, с 2017 года регионы должны отчислять 1% от налога на прибыль в федеральный бюджет. Также реализация третьего этапа так называемого налогового маневра повлечет выпадающие доходы: по предварительным подсчетам, Иркутская область недополучит от нефтяной отрасли не менее 800 млн рублей. В связи с тем, что по транспортному налогу складывается высокая недоимка (около 2,5 млрд рублей), правительством готовятся предложения по корректировке законодательства, в том числе федерального.

Председатель комитета по собственности и экономической политике Ольга Носенко отметила, что депутаты при принятии постановления к закону о бюджете одним из пунктов отметили эффективное управление государственной собственностью и акционерными обществами, долю в которых имеет Иркутская область. Она напомнила, что на счетах Корпорации по развитию Иркутской области уже несколько лет лежат 2 млрд рублей, предназначенные на поддержку инвестпроектов. В связи с чем депутат попросила рассказать, какие проекты поддержаны КРИО. Замминистра ответила, что корпорация в настоящее время рассматривает ряд проектов, подробную информацию по ним готовы предоставить в Законодательное Собрание Иркутской области. Заместитель председателя областного парламента Кузьма Алдаров напомнил, что изначально из федерального бюджета предлагалось привлечь в 2016 году 19 млрд рублей, и попросил уточнить, в связи с чем по факту было привлечено лишь 10 млрд рублей. Марина Петрова пояснила, что 10 млрд рублей было направлено именно на строительство соцобъектов по госпрограммам, в целом из федерального бюджета Иркутская область получила в прошлом году 16 млрд рублей. В настоящее время министерством готовится анализ эффективности государственных программ. Наталья Дикусарова попросила предоставить эту информацию депутатам, чтобы учесть при подготовке заявок для участия в программах на следующий год.

Кузьма Аладров также интересовался перспективами получения дополнительных доходов от освоения золоторудного месторождения Сухой Лог. Как пояснили на заседании комитета, к освоению участка приступят не раньше чем через 4−5 лет, поскольку необходимо пройти такие процедуры, как проектирование, геологоразведку и т. д. Наталья Дикусарова также задала вопрос о работе ТОСЭР в Усолье-Сибирском, где для инвесторов созданы льготные условия, однако крупных проектов пока не появилось. Марина Петрова подтвердила, что к настоящему моменту на территории опережающего развития зарегистрировано два резидента, небольшие предприятие, которыми создана около 10 рабочих мест. Однако интерес у инвесторов к вложению средств в ТОСЭР есть, работа продолжается. Также депутаты попросили предоставить конкретный перечень соглашений, заключенных с потенциальными инвесторами по итогам презентаций Иркутской области в других регионах и странах.

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