Пограничники США отчитались о резком падении потока нелегалов при Трампе

В феврале 2017 года число нелегальных мигрантов, переходящих сухопутную границу США и Мексики, сократилось на 40% по сравнению с январем. Об этом говорится в официальном отчете Погранично-таможенной службы США.

Если в январе на границе с Мексикой были задержаны более 31 тысячи человек, то в феврале, когда пост президента США уже занимал Дональд Трамп, их число упало до 18 тыс. 762 человек или на 40%

Если в январе на границе с Мексикой были задержаны более 31 тысячи человек, то в феврале, когда пост президента США уже занимал Дональд Трамп, их число упало до 18 тыс. 762 человек или на 40%

При этом в службе отмечают, что обычно количество нелегалов в феврале на 20% превышает показатели января.

​Резкое сокращение числа попыток незаконного перехода границы пограничники связывают с опасениями, которые вызвала у мигрантов политика нового президента. Кроме того, из-за возросших рисков повысили сборы и контрабандисты-проводники: в некоторых горных районах такса на перевод через границу выросла с $3500 до $8000.

С 1 октября 2016 года и до инаугурации Трампа американские таможенники и пограничники задержали 157 тысяч нелегалов, что на 35% превысило показатели за тот же период год назад.

Борьба с нелегальной иммиграцией была одним из главных пунктов предвыборных обещаний Дональда Трампа. Он обещал, в частности, построить стену на границе с Мексикой. Указ о начале строительства стены был подписан одним из первых — уже 25 января он появился на официальном сайте Белого дома.