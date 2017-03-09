Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Аноним опубликовал десятки фото обнаженных женщин-морпехов США
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Подарок на миллион и больше. 11 роскошных безумств ради женщинКоролевства, бриллианты, дворцы - от Фердинанда II Арагонского до Романа Абрамовича.
Необычные роды звездных мам: пять историй
Мамы глазами детей (видео)
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Россия может закрыть путь между Америкой и Европой - СМИ
"Не смог отойти от пирса": СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
12Наступление на Мосул
10Освобожденная Пальмира
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
07:04 (мск), источник: РБК

Пограничники США отчитались о резком падении потока нелегалов при Трампе

Жесткая миграционная политика президента Дональда Трампа вызвала резкое падение попыток нелегального пересечения границы с Мексикой. В первый месяц после вступления в должность Трампа поток нелегалов сократился на 40%

Источник: AP 2017

В феврале 2017 года число нелегальных мигрантов, переходящих сухопутную границу США и Мексики, сократилось на 40% по сравнению с январем. Об этом говорится в официальном отчете Погранично-таможенной службы США.

Если в январе на границе с Мексикой были задержаны более 31 тысячи человек, то в феврале, когда пост президента США уже занимал Дональд Трамп, их число упало до 18 тыс. 762 человек или на 40%

При этом в службе отмечают, что обычно количество нелегалов в феврале на 20% превышает показатели января.

Фоторепортаж
«Великая Американская Стена»

​Резкое сокращение числа попыток незаконного перехода границы пограничники связывают с опасениями, которые вызвала у мигрантов политика нового президента. Кроме того, из-за возросших рисков повысили сборы и контрабандисты-проводники: в некоторых горных районах такса на перевод через границу выросла с $3500 до $8000.

С 1 октября 2016 года и до инаугурации Трампа американские таможенники и пограничники задержали 157 тысяч нелегалов, что на 35% превысило показатели за тот же период год назад.

Борьба с нелегальной иммиграцией была одним из главных пунктов предвыборных обещаний Дональда Трампа. Он обещал, в частности, построить стену на границе с Мексикой. Указ о начале строительства стены был подписан одним из первых — уже 25 января он появился на официальном сайте Белого дома.

Читайте также
Рауль Кастро раскритиковал планы Трампа по строительству стены на границе с Мексикой

Позже Трамп разъяснил положения указа и заявил, что строительство стены на американо-мексиканской границе будет начато «в течение нескольких месяцев». По его словам, строительство начнется, когда США смогут «физически» это сделать. Кроме того, указ предусматривает расширение штата пограничных патрулей на границе с Мексикой.

По данным агентства Reuters, которое ознакомилось с документом Министерства внутренней безопасности США, стоимость возведения стены составит более $21 млрд — это в 1,5 раза выше изначальной оценки. Трамп во время предвыборной кампании называл стоимость в $12 млрд, а руководители республиканцев в конгрессе рассчитывали потратить $15 млрд.

Президент США пообещал найти способ снизить цену на строительство стены.

Комментарии
4
Владимир Пацак
Да конечно, только желание и настойчивость главы государства может одним словом поставить забор?! У нас наоборот поощряют нелегалов и гастрбайтеров из стран бывших союзных республик. Потому как дружки и жопализы ближе чем весь коренной народ России, а мигрантам много платить не надо вот и вся арифметика и желание Трампа и Путина на виду.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Иван Петров
Речь в статье идёт про СГА.
Не надо приплетать сюда Россию.
Или ты - проплаченный тролль?
Не скули тут, кацап наоборот.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
Как видно, имеются пути и средства ограничить поток нелегальных мигрантов из Мексики в США и без строительства весьма дорогостоящей стены на границе между государствами. На эти средства администрация США могла бы, например, увеличить численность патрулей на границе.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль отреагировал на расследование ФБК о недвижимости Медведева
СМИ: Джон Хантсман согласился стать послом США в России
«Барселона» впервые в истории еврокубков отыгралась со счета 0:4
Пентагону запретили сотрудничать с «Рособоронэкспортом»
Ким Чен Ын отправил Башару Асаду поздравительную телеграмму
На «дальневосточных гектарах» могут появиться 45 новых поселений
В Ираке два взрыва на свадьбе унесли жизни 30 человек
Спорт
«Барселона» забила «ПСЖ» шесть мячей и вышла в четвертьфинал ЛЧ Отыграв четыре гола, великая каталонская команда совершила чудо, которое раньше не удавалось ни одному клубу в истории еврокубков
Авто
Летающие автомобили: Airbus смог удивить Французские авиаторы из Airbus — спецы по летающему транспорту, а разработчики из Italdesign знают толк в автомобильных проектах
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Знаковые женщины советского кино: 10 актрис, которым нет замены Сильные характеры, яркие образы, безупречная красота — вот за что миллионы зрителей любят героинь советских фильмов. Вспоминаем 10 легендарных актрис, воплотивших на экране знаковых киногероинь
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Аэроэкспресс в Пулково начнут строить летом 2018 года
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь