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06:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Новые информационные проекты обсудят на медиафоруме в Хабаровске

Медиафорум «Хабаровский край: территория диалога» организуют в столице региона.

Источник: Reuters

Мероприятие пройдет по инициативе местного отделения союза журналистов России при поддержке правительства края. Форум объединит руководителей СМИ и власти, журналистов, студентов, специалистов по связям с общественностью. Участники мероприятия обсудят актуальные вопросы социального и экономического развития региона, новые информационные проекты.

Планируется, что на форуме выступят ведущие эксперты в сфере медиа из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока. Также гостей ждут мастер-классы. В ходе форума будут вручены премии губернатора за успешную работу по продвижению имиджа края в СМИ.

Форум пройдет 24—26 мая. Большинство мероприятий проведут на набережной стадиона имени Ленина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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