Новые информационные проекты обсудят на медиафоруме в Хабаровске

Мероприятие пройдет по инициативе местного отделения союза журналистов России при поддержке правительства края. Форум объединит руководителей СМИ и власти, журналистов, студентов, специалистов по связям с общественностью. Участники мероприятия обсудят актуальные вопросы социального и экономического развития региона, новые информационные проекты.

Планируется, что на форуме выступят ведущие эксперты в сфере медиа из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока. Также гостей ждут мастер-классы. В ходе форума будут вручены премии губернатора за успешную работу по продвижению имиджа края в СМИ.