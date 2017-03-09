Новые информационные проекты обсудят на медиафоруме в Хабаровске
Медиафорум «Хабаровский край: территория диалога» организуют в столице региона.
Медиафорум «Хабаровский край: территория диалога» организуют в столице региона.
Мероприятие пройдет по инициативе местного отделения союза журналистов России при поддержке правительства края. Форум объединит руководителей СМИ и власти, журналистов, студентов, специалистов по связям с общественностью. Участники мероприятия обсудят актуальные вопросы социального и экономического развития региона, новые информационные проекты.
Планируется, что на форуме выступят ведущие эксперты в сфере медиа из Москвы,
Форум пройдет