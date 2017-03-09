Рева озвучил основные принципы будущей пенсионной реформы

«Мы планируем внести в ближайшее время законопроект о пенсионной реформе, составной частью которой является обязательное осовременивание пенсий, приведение пенсионного обеспечения к законному уровню, то есть не будет людей, которые получат меньше минимального размера, то есть меньше прожиточного минимума… Мы планируем в течение месяца-полутора внести окончательный законопроект в Верховную Раду», — сказал Рева в эфире телеканала «112 Украина».

Также он отметил, что заинтересован в скорейшем обнародовании текста меморандума с МВФ.

«Мне бы хотелось, чтобы текст меморандума был скорее обнародован, чтобы мы сравнили стартовую позицию, с которой мы начинали, и то, чем мы закончили. Нам удалось убедить фонд в том, что наше видение того, какой должна быть пенсионная реформа, отвечает национальным интересам Украины и является более эффективным, чем-то, что предлагалось фондом», — сказал министр.

Проведение пенсионной реформы в Украине является одним из требований продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что в обновленном меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет требований о повышении пенсионного возраста. По его словам, на данный момент Украина ведет переговоры с МВФ и Всемирным банком по «модели пенсионной реформы, которая не будет предусматривать повышения пенсионного возраста».