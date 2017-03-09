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07:41 (мск), источник: УНИАН

СМИ показали тайные доходы заместителя председателя СБУ Демчины

Первый заместитель председателя СБУ, который возглавляет Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, Павел Демчина не имеет никакого имущества, но его семья владеет недвижимостью и элитными автомобилями.

Источник: УНИАН

Об этом говорится в расследовании программы «Следствие. Инфо» на Общественном.

В бумажной декларации Демчины за 2015 год отмечается, что он не имеет ни собственного угла, ни машины, ни сбережений. Официально он проживал в ведомственном общежитии СБУ.

А вот мать троих детей генерал-майора и его гражданская жена — 35-летняя Ольга Воловчук — является владелицей четырех автомобилей и живет в роскошном загородном поместье в Петропавловской Борщаговке — элитном районе пригорода Киева.

У женщины есть Range Rover 2016 года выпуска стоимостью около 100 тысяч долларов, Mercedes-Benz 2016 года, цена которого также тянет не меньше, чем на 100 тысяч долларов, Mazda 2014 года и Peugeot 2012 года выпуска.

На территории поместья, в котором живет Воловчук, кроме большого двухэтажного дома, также расположены хозяйственная постройка, крытый бассейн и беседка. За похожие объекты в этом районе сейчас просят до 10 миллионов гривен.

По данным «Следствия. Инфо», Ольга Воловчук также владеет земельным участком, которая расположена рядом. Здесь активно ведется строительство.

Официально гражданская жена генерала СБУ до сих пор прописана в квартире своих родителей в городке Вараш на Ровенщине. Там же на нее зарегистрирована фирма, специализирующаяся на торговле фармацевтическими препаратами.

Журналисты отправились к Варашу, чтобы на собственные глаза увидеть бизнес госпожи Ольги, однако найти его не удалось. Зарегистрирован все в той же родительской квартире, эта фирма не ведет активной деятельности.

Также отмечается, что после карьерного взлета Павла Демчин значительно улучшились жилищные условия его родителей. Его мать, пенсионерка Нина Демчин, в течение нескольких последних лет стала владелицей трехкомнатной квартиры в новостройке в Ровно и дома на 170 квадратных метров в пригороде областного центра.

Журналисты увидели, как из дома в Петропавловской Борщаговке выехала машина, за рулем которой находилась Ольга Воловчук. Почти сразу после этого из поместья вышел Павел Демчина. На вопросы представителей прессы, он сказал, что не владеет этим домом, а периодически его посещает. Генерал СБУ также заверил, что не знает, кому принадлежит это имение. «Ну, потому что я не знаю, у человека это было, когда мы уже знакомились», — сказал он.

«Слідство. Інфо направило запрос заместителю председателя СБУ Павлу Демчине с просьбой объяснить происхождение состояния его семьи. Ведь никаких официальных источников дохода, которые бы позволил покупать элитные авто и недвижимость, ни самого генерала, ни у матери его детей нам разыскать не удалось. Впрочем, на момент выхода программы ответа на наш запрос от СБУ мы так и не получили, — говорится в расследовании.

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