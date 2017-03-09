СМИ показали тайные доходы заместителя председателя СБУ Демчины

Об этом говорится в расследовании программы «Следствие. Инфо» на Общественном.

В бумажной декларации Демчины за 2015 год отмечается, что он не имеет ни собственного угла, ни машины, ни сбережений. Официально он проживал в ведомственном общежитии СБУ.

А вот мать троих детей генерал-майора и его гражданская жена — 35-летняя Ольга Воловчук — является владелицей четырех автомобилей и живет в роскошном загородном поместье в Петропавловской Борщаговке — элитном районе пригорода Киева.

У женщины есть Range Rover 2016 года выпуска стоимостью около 100 тысяч долларов, Mercedes-Benz 2016 года, цена которого также тянет не меньше, чем на 100 тысяч долларов, Mazda 2014 года и Peugeot 2012 года выпуска.

На территории поместья, в котором живет Воловчук, кроме большого двухэтажного дома, также расположены хозяйственная постройка, крытый бассейн и беседка. За похожие объекты в этом районе сейчас просят до 10 миллионов гривен.

По данным «Следствия. Инфо», Ольга Воловчук также владеет земельным участком, которая расположена рядом. Здесь активно ведется строительство.

Официально гражданская жена генерала СБУ до сих пор прописана в квартире своих родителей в городке Вараш на Ровенщине. Там же на нее зарегистрирована фирма, специализирующаяся на торговле фармацевтическими препаратами.