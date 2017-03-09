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07:55 (мск), источник: Интерфакс

Конгресс США запретил Пентагону сотрудничать с «Рособоронэкспортом»

Отменить это решение можно будет только после того, как Россия пересмотрит свои позиции по Сирии и Украине.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — Нижняя палата конгресса США в среду одобрила проект оборонного бюджета на 2017 года, который запрещает Пентагону сотрудничество с компанией «Рособоронэкспортом».

За документ высказался 371 член палаты представителей, против — 48.

Американскому Минобороны запрещается заключать с российской компанией и ее дочерними структурами любые контракты, корпоративные соглашения, давать им гранты, кредиты или кредитные поручения

Глава Пентагона может добиться отмены этого запрета в случае, если это потребуется в интересах безопасности США, но только после того, как убедит обе палаты Конгресса в том, что РФ прекратила поставки летальных вооружений в Сирию и отозвала с Украины своих агентов и военных.

Комментарии
5
Иван Петров
СГА - это изначально враждебное к России образование.
При том, что взращивают шавок типа аб и прочего мусора.
Аминь.
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А Б
Решение абсолютно правильное и логичное. Во-первых, потому, что экономика и промышленность США вполне могут обеспечить потребности ВС США в любых областях, без контактов с «Рособоронэкспортом». Во-вторых, данное ограничение необходимо сохранять до полного прекращения вмешательства РФ во внутренние дела Украины.
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Александр д
а как же движки для ракет америкосы понты колите
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