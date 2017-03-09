Конгресс США запретил Пентагону сотрудничать с «Рособоронэкспортом»
Отменить это решение можно будет только после того, как Россия пересмотрит свои позиции по Сирии и Украине.
Отменить это решение можно будет только после того, как Россия пересмотрит свои позиции по Сирии и Украине.
Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — Нижняя палата конгресса США в среду одобрила проект оборонного бюджета на 2017 года, который запрещает Пентагону сотрудничество с компанией «Рособоронэкспортом».
За документ высказался 371 член палаты представителей, против — 48.
Глава Пентагона может добиться отмены этого запрета в случае, если это потребуется в интересах безопасности США, но только после того, как убедит обе палаты Конгресса в том, что РФ прекратила поставки летальных вооружений в Сирию и отозвала с Украины своих агентов и военных.
При том, что взращивают шавок типа аб и прочего мусора.
Аминь.