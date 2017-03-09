Конгресс США запретил Пентагону сотрудничать с «Рособоронэкспортом»

Глава Пентагона может добиться отмены этого запрета в случае, если это потребуется в интересах безопасности США, но только после того, как убедит обе палаты Конгресса в том, что РФ прекратила поставки летальных вооружений в Сирию и отозвала с Украины своих агентов и военных.