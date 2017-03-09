Оппозиция в Красноярске дошла до «первой линии»

Несмотря на то, что открытие штаба запланировано уже в ближайшее время, поиск помещения находится еще на самой начальной стадии, а сам процесс поиска весьма затруднен.

— Самый часто задаваемый вопрос, с которым я сталкиваюсь сейчас — это вопрос «а к нам когда?» (а иногда и в агрессивной форме: «а почему к ним, а не к нам?»). Это я про график открытия штабов, — заявил вчера на своей персональной интернет-странице член «Команды Навального» Леонид Волков. — Наверное, мы сами в чем-то виноваты: не очень понятно объяснили принципы, по которым формируется региональная сеть и график поездок. Перечень городов, где будут открыты региональные штабы, мы публиковали в самом начале кампании, и он не менялся. Вот где планировали — там и откроем. В феврале мы шли в точности этому списку (не вышло только с Москвой), и в марте пока что тоже идем по нему. Но дальше будем все больше и больше от него отходить. Это происходит не потому, что наше планирование было неправильным, а потому, что список был во многом условным (просто: сначала миллионники, потому полумиллионники, потом небольшие города — вот его структура). «На местности» же мы должны исходить из реальной транспортной ситуации, реальной ситуации с подбором координаторов и помещений.

Волков озвучил уточненные планы по открытию штабов, которые выглядят следующим образом:

«…17 марта — Томск, 18 марта — Кемерово, 20 марта — Барнаул, 21 марта — Бийск. Далее, предварительно: 24 марта — Саратов, 25 марта — Волгоград, 26 марта — Астрахань. И еще более предварительно: с 31 марта — Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь. с 6 апреля — Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Красноярск (интересно, что в первоначальном плане открытие штаба в Красноярске датировалось мартом — прим. “Пресс-Лайн”)».

Несмотря на то, что до предварительной даты открытия штаба в Красноярске осталось меньше месяца, помещение для него еще не найдено. По словам источника «Пресс-Лайна», поиск ведется уже две недели, но пока в аренде всех помещений, которые так или иначе устроили сторонников оппозиционного политика, отказывают собственники.

— Наши требования к помещению самые обычные: в центре города или в месте с большой проходимостью, на первом этаже с отдельным входом с улицы (так называемая «первая линия»), с окнами, выходящими на улицу, желательно на передний фасад, а также с открытым свободным пространством внутри, — рассказывает собеседник «Пресс-Лайна».

Площадь помещения, которое ищут в Красноярске, — 60 квадратных метров, платить за него арендаторы готовы по ставке 1200 рублей за квадратный метр в месяц. Обязательно — размещение вывески о том, что именно здесь находится штаб.

— Но пока поиски безуспешны: нам все отказывают, — утверждают сторонники Навального.