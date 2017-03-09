Оппозиция в Красноярске дошла до «первой линии»
Сторонники Алексея Навального до сих пор не могут найти помещение в Красноярске для размещения его предвыборного штаба, сообщил «Пресс-Лайну» источник, связанный с командой оппозиционного политика.
Сторонники Алексея Навального до сих пор не могут найти помещение в Красноярске для размещения его предвыборного штаба, сообщил «Пресс-Лайну» источник, связанный с командой оппозиционного политика.
Несмотря на то, что открытие штаба запланировано уже в ближайшее время, поиск помещения находится еще на самой начальной стадии, а сам процесс поиска весьма затруднен.
— Самый часто задаваемый вопрос, с которым я сталкиваюсь сейчас — это вопрос «а к нам когда?» (а иногда и в агрессивной форме: «а почему к ним, а не к нам?»). Это я про график открытия штабов, — заявил вчера на своей персональной
Волков озвучил уточненные планы по открытию штабов, которые выглядят следующим образом:
«…17 марта — Томск, 18 марта — Кемерово, 20 марта — Барнаул, 21 марта — Бийск. Далее, предварительно: 24 марта — Саратов, 25 марта — Волгоград, 26 марта — Астрахань. И еще более предварительно: с 31 марта — Воронеж,
Несмотря на то, что до предварительной даты открытия штаба в Красноярске осталось меньше месяца, помещение для него еще не найдено. По словам источника «Пресс-Лайна», поиск ведется уже две недели, но пока в аренде всех помещений, которые так или иначе устроили сторонников оппозиционного политика, отказывают собственники.
— Наши требования к помещению самые обычные: в центре города или в месте с большой проходимостью, на первом этаже с отдельным входом с улицы (так называемая «первая линия»), с окнами, выходящими на улицу, желательно на передний фасад, а также с открытым свободным пространством внутри, — рассказывает собеседник «Пресс-Лайна».
Площадь помещения, которое ищут в Красноярске, — 60 квадратных метров, платить за него арендаторы готовы по ставке 1200 рублей за квадратный метр в месяц. Обязательно — размещение вывески о том, что именно здесь находится штаб.
— Но пока поиски безуспешны: нам все отказывают, — утверждают сторонники Навального.
—1200 рублей за квадрат —это хорошая цена аренды по сегодняшним временам, — считает эксперт Союза строителей Красноярского края Юрий Подопригора, — но проблема людей Навального может быть не в том, что они оппозиционные политики, а в том, что таких помещений просто мало,