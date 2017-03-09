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07:56 (мск), источник: Вести - Красноярск

Ремонт вместо денег: кто выиграет от новшеств в системе ОСАГО

Ремонт вместо денег. Депутаты Госдумы обсуждают законопроект об очередных изменениях в ОСАГО. Документ предполагает замену денежных выплат на ремонт в автосервисах, которые выберут сами страховщики. При этом водители уже сегодня испытывают проблемы с такой системой возмещения.

Источник: Вести - Красноярск

Владимир попал в ДТП 1 января, и после того как полицейские установили обоюдную вину водителей, обратился в страховую компанию. От денежной компенсации отказался добровольно и выбрал ремонт, чтобы избежать суда. Но понял, что этого не получится после оценки повреждений в сервисе.

Так как вина обоюдная и страховка не покрывает весь ущерб, Владимиру выставили круглую сумму за ремонт. При этом включили в счёт износ деталей, хотя автомобиль новый. Теперь водитель готовится к судебным тяжбам.

Ожидается, что в ближайшее время число подобных проблем только увеличится. Ведь, возможно, страховые компании больше не будут возмещать материальный ущерб наличными, а сразу отправлять водителей в автосервисы, с которыми у них заключены договоры. Законопроект сейчас рассматривают в Госдуме. Изменения, по мнению депутатов, должны снизить количество судебных исков.

«Степень износа учитываться не будет. Автомобилист будет иметь все права на замену повреждённых деталей на новые, и без всяких доплат, без дополнительных обременений. Надеемся, что такая возможность появится у наших автолюбителей уже в 2017 году», — пояснил министр финансов РФ Антон Силуанов.

К слову, водители такого оптимизма чиновников не разделяют. Уверены, что и здесь страховщики будут экономить, а значит, качественного ремонта вряд ли стоит ждать.

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