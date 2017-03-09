Двораковский получил представление прокуратуры Омска из-за дорогих подарков в КТОСах

Прокуратура Омска проверила комитеты территориального общественного самоуправления и выявила многочисленные нарушения в расходовании бюджетных субсидий. В прошлом году из городской казны на эти цели выделено 87 миллионов рублей.

Как выяснили представители надзорного ведомства, 80 процентов средств пошли на поощрение активных членов организации, фактически на прибавку к зарплатам. И только 4 процента расходуется на поддержку мероприятий ТОС.

Также в прокуратуре обнаружили, что в органах местного самоуправления нет четких критериев поощрения работников.

Так, в ноябре 2016 году председатели и два специалиста КТОСов «Радуга» и «Авангард» получили премию по 5 процентов от должностного оклада за личный прием 10 и 6 граждан соответственно.

Причем учет расходования денег и отчетность в округах Омска практически не велись, никаких документов не предоставлялось. Однако оказалось, что самым активным членам организациям покупались подарки стоимостью от 39 до двух тысяч рублей.

Из бюджета Омска комитетам территориального общественного самоуправления предоставляются также гранты в форме субсидий на разработку и выполнение общественно полезных проектов, за счет которых приобретаются и устанавливаются, в том числе детские игровые комплексы, а также скамейки, тренажеры, вазоны. Однако указанное имущество на баланс не принимается.

В итоге прокурор Омска Алексей Полубояров внес представление мэру Вячеславу Двораковскому, кроме того информацию рассмотрят в Горсовете.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений поставлены в прокуратуре города Омска на контроль.