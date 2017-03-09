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09:46 (мск), источник: VLADNEWS

Члены ОНК вновь навестили приближенного губернатора в СИЗО Владивостока

У общественников остались замечания даже после проведенного ремонта.

Об итогах нового посещения членами Общественной наблюдательной комиссии Приморья подозреваемого в мошенничестве председателя приморского краевого Союза горнопромышленников Алексея Авершина корреспонденту РИА VladNews рассказала член ОНК Любовь Терендина. Напомним, ранее ГУФСИН опроверг рассказ члена ОНК о том, что в камере Авершина — грибок и крысы, а сам подследственный считает свои условия содержания пыточными.

— В камере Алексея Авершина теперь ремонт, — рассказала Любовь Терендина. — Однако там все также сыро и холодно. В материально-техническом плане все условия обеспечены. Недавно Авершину передали тепловентилятор.

Однако не все гладко, отметила член общественной организации и обратила внимание на то, что ОНК снова оставили рекомендации для ГУФСИН:

— Несмотря на то, что ремонт камеры был произведен несколько дней назад, стены здесь уже снова сырые, — рассказала Любовь Терендина, резюмировав: «Наша рекомендация ГУФСИН была такова: провести в камере капитальный ремонт, с расселением людей и просушкой стен».

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