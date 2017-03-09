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09:14 (мск), источник: Sputnik.by

Забор на границе Беларуси и Латвии будет два метра в высоту

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Латвия построит ограду на границе с Беларусью в несколько десятков километров, сообщил в среду портал Baltnews.

Источник: Sputnik.by

Забор на границе между Беларусью и Латвией будут строить в целях борьбы с нелегальными иммигрантами и другими нарушителями границы.

Латвийские власти уже объявили закупочную процедуру, разработку технического проекта оборудования латвийско-белорусской границы и авторский надзор.

Поставщик должен предложить как минимум три варианта конструкции ограждения, которое будет комбинированной металлической оградой из проволоки и колючей проволоки высотой не менее двух метров.

Общая протяженность границы между Беларусью и Латвией составляет 176 километров. Работы по возведению ограды, как ожидается, начнутся в следующем году. Ранее латвийские власти одобрили и идею строительства забора на границе с Россией.

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