Забор на границе Беларуси и Латвии будет два метра в высоту
МИНСК, 8 мар — Sputnik. Латвия построит ограду на границе с Беларусью в несколько десятков километров, сообщил в среду портал Baltnews.
МИНСК, 8 мар — Sputnik. Латвия построит ограду на границе с Беларусью в несколько десятков километров, сообщил в среду портал Baltnews.
Забор на границе между Беларусью и Латвией будут строить в целях борьбы с нелегальными иммигрантами и другими нарушителями границы.
Латвийские власти уже объявили закупочную процедуру, разработку технического проекта оборудования
Поставщик должен предложить как минимум три варианта конструкции ограждения, которое будет комбинированной металлической оградой из проволоки и колючей проволоки высотой не менее двух метров.
Общая протяженность границы между Беларусью и Латвией составляет 176 километров. Работы по возведению ограды, как ожидается, начнутся в следующем году. Ранее латвийские власти одобрили и идею строительства забора на границе с Россией.