СМИ: Досрочные выборы президента Южной Кореи могут состояться 9 мая

Напомним, что 10 марта в 11 часов утра по местному времени (5 утра по мск) Конституционный суд (КС) РК объявит свой вердикт по поводу вынесенного парламентом лидеру страны импичмента, что привело к пока временному отстранению Пак от власти.

В голосовании будут принимать участие восемь судей. Если шесть и более поддержат импичмент, то Пак будет немедленно отстранена от власти и будут назначены досрочные выборы

В голосовании будут принимать участие восемь судей. Если шесть и более поддержат импичмент, то Пак будет немедленно отстранена от власти и будут назначены досрочные выборы

Если же три и более судей выскажутся против импичмента, то Пак немедленно вернется к исполнению своих полномочий, а выборы пройдут, как и было запланировано ранее — 20 декабря этого года, а срок президентства закончится в конце февраля 2018 г. Согласно последним опросам почти 77 процентов корейцев выступают за досрочный уход Пак Кын Хе с поста.

С учетом большой вероятности поддержки Конституционным судом импичмента южнокорейские СМИ стали определять, когда же могут быть назначены досрочные президентские выборы. Согласно закону, это должно произойти в течение 60 дней после отстранения президента. Путем простых подсчетов по календарю было выяснено, что досрочные выборы могут состояться 9 мая этого года.

10 марта станет очень важным днем и поворотным пунктом для Кореи в том числе с историческом плане. Может случиться так, что впервые в истории страны президент Южной Кореи будет отправлен в отставку досрочно таким конституционным путем. Это также будет означать старт полномасштабной предвыборной гонки, когда до самих выборов осталось очень немного времени.