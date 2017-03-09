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09:37 (мск), источник: Российская газета

СМИ: Досрочные выборы президента Южной Кореи могут состояться 9 мая

Если 10 марта Конституционный суд Республики Корея (КС РК) поддержит импичмент президенту Пак Кын Хе и отправит ее в отставку, то через два месяца будут объявлены досрочные президентские выборы. В качестве наиболее вероятной даты выборов названо 9 мая.

Источник: AP 2017

Напомним, что 10 марта в 11 часов утра по местному времени (5 утра по мск) Конституционный суд (КС) РК объявит свой вердикт по поводу вынесенного парламентом лидеру страны импичмента, что привело к пока временному отстранению Пак от власти.

В голосовании будут принимать участие восемь судей. Если шесть и более поддержат импичмент, то Пак будет немедленно отстранена от власти и будут назначены досрочные выборы
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Если же три и более судей выскажутся против импичмента, то Пак немедленно вернется к исполнению своих полномочий, а выборы пройдут, как и было запланировано ранее — 20 декабря этого года, а срок президентства закончится в конце февраля 2018 г. Согласно последним опросам почти 77 процентов корейцев выступают за досрочный уход Пак Кын Хе с поста.

С учетом большой вероятности поддержки Конституционным судом импичмента южнокорейские СМИ стали определять, когда же могут быть назначены досрочные президентские выборы. Согласно закону, это должно произойти в течение 60 дней после отстранения президента. Путем простых подсчетов по календарю было выяснено, что досрочные выборы могут состояться 9 мая этого года.

10 марта станет очень важным днем и поворотным пунктом для Кореи в том числе с историческом плане. Может случиться так, что впервые в истории страны президент Южной Кореи будет отправлен в отставку досрочно таким конституционным путем. Это также будет означать старт полномасштабной предвыборной гонки, когда до самих выборов осталось очень немного времени.

Судя по опросам, пока наибольшие шансы победить на выборах имеет один из лидеров оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин

За него выразили готовность проголосовать 36, 1 процента опрошенных.

На втором месте с большим разрывом идет возможный представитель правящего лагеря нынешний премьер-министр и и.о. президента Хван Гё Ан. Его рейтинг — 14,2 процента. Далее один за другим подряд идут также оппозиционеры: губернатор провинции Южная Чхунчхон Ан Хи Чжон (12,9%), мэр города Соннам Ли Чжэ Мён (10,5%) и один из лидеров Народной партии Ан Чхоль Су (9,9%).

Комментарии
2
А Б
Журналисты слишком предвосхищают события. Ещё нет результатов голосования конституционного суда, а они дни до выборов уже начали считать.
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Жорж Помпиду
Волнуется Земля, волнуется народ! Идет год 17-й, трудный год!
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