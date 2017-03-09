Виктор Понта об европейском курсе Молдовы и о мажоритарной системе голосования
Европейский курс Молдовы необходим для развития страны. Так считает бывший премьер Румынии Виктор Понта, специальный гость
Европейский курс Молдовы необходим для развития страны. Так считает бывший премьер Румынии Виктор Понта, специальный гость
По его мнению, Молдова должна быть в хороших отношениях со всеми странами, но только тесное сотрудничество с Румынией и Евросоюзом будет способствовать стабильности и благосостоянию страны.
«Я вижу две главные политические силы. Демократическая партия, находящаяся у власти и стабилизировавшая ситуацию в стране. У неё ясная цель — Евросоюз и Румыния. С другой стороны ПСРМ Додона, у которой другое направление и видение будущего Молдовы. Надеюсь, граждане вашей страны, не в обиду господину Додону, не дадут выиграть партии социалистов. Оставайтесь с ДПМ на пути к Румынии и Европе», — заявил бывший премьер Румынии Виктор Понта.
Виктор Понта также отметил, что переход к мажоритарной избирательной системе на парламентских выборах принесет выгоду нашей стране. По его мнению, депутаты станут гораздо ответственнее, а Молдова будет развиваться быстрее.
«Безусловно, это связывает, делает намного ответственнее. Мысль о том, что через четыре года ты вернешься к этим людям, заставляет быть более ответственным политиком. По этой причине Соединенные Штаты и Великобритания никогда не меняли эту систему», — отметил Понта.
Бывший премьер Румынии оценил также проделанную властями работу в реализации реформ, начатых в прошлом году. И призвал их продолжить намеченные проекты. Кроме того, Виктор Понта отметил, что для улучшения качества жизни в Молдове президент должен больше сотрудничать с правительством.