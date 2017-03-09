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09:28 (мск), источник: Publika.md

Виктор Понта об европейском курсе Молдовы и о мажоритарной системе голосования

Европейский курс Молдовы необходим для развития страны. Так считает бывший премьер Румынии Виктор Понта, специальный гость ток-шоу «Фабрика».

Источник: Publika.md

По его мнению, Молдова должна быть в хороших отношениях со всеми странами, но только тесное сотрудничество с Румынией и Евросоюзом будет способствовать стабильности и благосостоянию страны.

«Я вижу две главные политические силы. Демократическая партия, находящаяся у власти и стабилизировавшая ситуацию в стране. У неё ясная цель — Евросоюз и Румыния. С другой стороны ПСРМ Додона, у которой другое направление и видение будущего Молдовы. Надеюсь, граждане вашей страны, не в обиду господину Додону, не дадут выиграть партии социалистов. Оставайтесь с ДПМ на пути к Румынии и Европе», — заявил бывший премьер Румынии Виктор Понта.

Виктор Понта также отметил, что переход к мажоритарной избирательной системе на парламентских выборах принесет выгоду нашей стране. По его мнению, депутаты станут гораздо ответственнее, а Молдова будет развиваться быстрее.

«Безусловно, это связывает, делает намного ответственнее. Мысль о том, что через четыре года ты вернешься к этим людям, заставляет быть более ответственным политиком. По этой причине Соединенные Штаты и Великобритания никогда не меняли эту систему», — отметил Понта.

Бывший премьер Румынии оценил также проделанную властями работу в реализации реформ, начатых в прошлом году. И призвал их продолжить намеченные проекты. Кроме того, Виктор Понта отметил, что для улучшения качества жизни в Молдове президент должен больше сотрудничать с правительством.

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