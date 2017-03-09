Президент Боливии одобрил увеличение площади легальных посевов коки

Кока — растение, которое традиционно выращивают в Андах. Оно используется в традиционной медицине — в частности, для лечения горной болезни.

Президент Боливии Эво Моралес, который в прошлом был фермером и сам выращивал коку, отверг доводы о том, что такой шаг будет способствовать распространению незаконного оборота наркотиков. Депутаты от оппозиции называют закон неконституционным, поскольку он нарушает международные договоры, передает BBC.

Жевание листьев коки оказывает тонизирующий эффект, а также подавляет голод, жажду, боль и снимает усталость

Жевание листьев коки оказывает тонизирующий эффект, а также подавляет голод, жажду, боль и снимает усталость

Также из коки путем химической переработки получают кокаин, который является одним из самых популярных в мире наркотиков. Листья коки были объявлены вне закона Конвенцией ООН о наркотических средствах 1961 года.

Однако Боливия, где выращивание листьев коки в религиозных и медицинских целях разрешено и лицензируется, добилась для себя исключения, хотя и вынуждена под давлением международных инстанций вводить ограничения на площадь плантаций.

Моралес — первый индеец на посту президента Боливии. Он активно поддерживает традиционное использование кокаиновых кустов и производство продуктов на основе коки, поскольку в прошлом сам был фермером и представлял интересы профсоюза фермеров, выращивающих коку.

В конце февраля в Боливии прошли массовые акции сторонников и противников Моралеса.