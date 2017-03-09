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09:56 (мск), источник: Интерфакс

Президент Боливии одобрил увеличение площади легальных посевов коки

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — Боливия в среду приняла закон, который позволяет увеличить легальные посевные площади под кокой почти вдвое — с нынешних 12 тысяч гектаров до 22 тысяч гектаров, сообщает новостное агентство EFE.

Источник: AFP 2017

Президент Боливии Эво Моралес, который в прошлом был фермером и сам выращивал коку, отверг доводы о том, что такой шаг будет способствовать распространению незаконного оборота наркотиков. Депутаты от оппозиции называют закон неконституционным, поскольку он нарушает международные договоры, передает BBC.

Кока — растение, которое традиционно выращивают в Андах. Оно используется в традиционной медицине — в частности, для лечения горной болезни.

Жевание листьев коки оказывает тонизирующий эффект, а также подавляет голод, жажду, боль и снимает усталость
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Также из коки путем химической переработки получают кокаин, который является одним из самых популярных в мире наркотиков. Листья коки были объявлены вне закона Конвенцией ООН о наркотических средствах 1961 года.

Однако Боливия, где выращивание листьев коки в религиозных и медицинских целях разрешено и лицензируется, добилась для себя исключения, хотя и вынуждена под давлением международных инстанций вводить ограничения на площадь плантаций.

Моралес — первый индеец на посту президента Боливии. Он активно поддерживает традиционное использование кокаиновых кустов и производство продуктов на основе коки, поскольку в прошлом сам был фермером и представлял интересы профсоюза фермеров, выращивающих коку.

В конце февраля в Боливии прошли массовые акции сторонников и противников Моралеса.

Особенно активно выступали фермеры, выращивающие коку — они выражали недовольство решением правительства ограничить зоны культивации растения

Третий срок полномочий Моралеса истекает в 2020 году. В феврале 2016 года он проиграл референдум о четвертом президентском сроке, но он не оставляет попыток добиться возможности еще одного выдвижения.

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