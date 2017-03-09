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10:28 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Губернатор возмущен образом Челябинска

Он считает, что злую шутку с мегаполисом сыграл известный ситком.

Источник: Reuters

Губернатор Борис Дубровский возмущен образом Челябинска. По его словам, серый город, где суровые люди дышат грязным воздухом, не соответствует реалиям, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Плохой имидж города — глава региона связал с информационными вбросами — злую шутку с мегаполисом сыграл, в частности, и известный ситком на одном из российских телеканалов.

«Как-то считается уже легким таким тоном — сказать о том, что в Челябинске живут суровые мужики. “Наша Раша”, у нас и грязный воздух! Больше ничего! Такое ощущение, что у нас тут живет Дулин, который дышит грязным воздухом! Вот всё, что знают про Челябинск. Это совсем ведь не так», — говорит, губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Губернатор добавил, в экологическом рейтинге Министерства природы и экологии Челябинск занимает лишь 37-е место и не входит даже в первую десятку самых грязных городов. По мнению Бориса Дубровского, в борьбе за чистоту органы власти должны консолидироваться, чтобы молодые поколения связывали с Челябинском свое будущее.

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