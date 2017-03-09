Губернатор возмущен образом Челябинска

Губернатор Борис Дубровский возмущен образом Челябинска. По его словам, серый город, где суровые люди дышат грязным воздухом, не соответствует реалиям, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Плохой имидж города — глава региона связал с информационными вбросами — злую шутку с мегаполисом сыграл, в частности, и известный ситком на одном из российских телеканалов.

«Как-то считается уже легким таким тоном — сказать о том, что в Челябинске живут суровые мужики. “Наша Раша”, у нас и грязный воздух! Больше ничего! Такое ощущение, что у нас тут живет Дулин, который дышит грязным воздухом! Вот всё, что знают про Челябинск. Это совсем ведь не так», — говорит, губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Губернатор добавил, в экологическом рейтинге Министерства природы и экологии Челябинск занимает лишь 37-е место и не входит даже в первую десятку самых грязных городов. По мнению Бориса Дубровского, в борьбе за чистоту органы власти должны консолидироваться, чтобы молодые поколения связывали с Челябинском свое будущее.