На белорусско-российский бронепробег пригласили Путина и Лукашенко
МИНСК, 9 мар — Sputnik. Организаторы
МИНСК, 9 мар — Sputnik. Организаторы
«Дорога мужества» станет первым в истории Союзного государства бронепробегом, а организаторы рассчитывают и на попадание в Книгу рекордов — техника проедет более 2300 километров.
Пройдет бронепробег в июне по маршруту
«Мы фактически парадом пойдем до Бреста. В каждом городе мы будем останавливаться по ходу движения. Люди смогут прийти, потрогать нашу машину, прикоснуться к истории. Нас поддерживает “Линия Сталина”. Ребята сказали, что будут встречать нас на границе», — рассказал телеканалу ОНТ организатор бронепробега Алексей Мигалин.
Как подчеркивают организаторы, маршрут мероприятия полностью совпадает с маршрутом передвижения и обороны войск в 1941-м году.
По подсчетам организаторов, вживую бронепробег в июне смогут увидеть шесть миллионов человек, еще 15 миллионов — по телевидению или в интернете.