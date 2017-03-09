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11:36 (мск), источник: Sputnik.by

На белорусско-российский бронепробег пригласили Путина и Лукашенко

МИНСК, 9 мар — Sputnik. Организаторы белорусско-российского бронепробега пригласили принять участие в мероприятии президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили инициаторы бронепробега «Дорога мужества».

Источник: Sputnik.by

«Дорога мужества» станет первым в истории Союзного государства бронепробегом, а организаторы рассчитывают и на попадание в Книгу рекордов — техника проедет более 2300 километров.

Пройдет бронепробег в июне по маршруту Москва-Брест-Москва, а кульминацией его станут траурные мероприятия в Брестской крепости 22 июня. Предполагается, что в событии примут участие свыше 15 единиц демилитаризованной техники — БТР и БРДМ. К участию в «Дороге мужества» пригласили и президентов Беларуси и России.

«Мы фактически парадом пойдем до Бреста. В каждом городе мы будем останавливаться по ходу движения. Люди смогут прийти, потрогать нашу машину, прикоснуться к истории. Нас поддерживает “Линия Сталина”. Ребята сказали, что будут встречать нас на границе», — рассказал телеканалу ОНТ организатор бронепробега Алексей Мигалин.

Как подчеркивают организаторы, маршрут мероприятия полностью совпадает с маршрутом передвижения и обороны войск в 1941-м году.

По подсчетам организаторов, вживую бронепробег в июне смогут увидеть шесть миллионов человек, еще 15 миллионов — по телевидению или в интернете.

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