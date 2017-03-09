Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Мамы глазами детей (видео)
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Подарок на миллион и больше. 11 роскошных безумств ради женщинКоролевства, бриллианты, дворцы - от Фердинанда II Арагонского до Романа Абрамовича.
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
Дочка МакSим стала копией мамы
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
США боятся, что РФ соединит Тихий и Атлантический океаны – СМИ
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12Первая женщина в космосе
10Освобожденная Пальмира
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
09:58 (мск), источник: Tengrinews

Сагадиев: Я никакой команды не приводил

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев опроверг обвинения в свой адрес о смене команды работников и увольнении старых руководителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Ни с одним человеком, которые сейчас работают в МОН, кроме моего помощника, я до прихода в министерство знаком не был. Три вице-министра, все директора департаментов, все председатели комитетов, все сотрудники — со всеми я познакомился, уже работая в Министерстве образования и науки. Все 250 человек. Какой-то команды, которую я привел откуда-то, такие обвинения я слышу первый раз», — заявил министр.

Отметим, в 2016 году было уволено 28 человек руководящего состава, все по собственному желанию, о чем ранее заявил вице-министр МОН РК Асланбек Амрин.

Напомним, обвинения в адрес министерства о принудительном увольнении сотрудников заявляла экс-заместителя главы Комитета по науке Ляззат Кусаинова, уволенная за нарушение этики госслужащего в ноябре 2016 года. Кусаинова заявила, что с приходом нового министра «команда полностью сменилась» и порядка 80 процентов руководителей госоргана были уволены.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Преступная группа отбирала автомобили у жителей Астаны
СМИ: Джон Хантсман согласился стать послом США в России
«Барселона» впервые в истории еврокубков отыгралась со счета 0:4
Пентагону запретили сотрудничать с «Рособоронэкспортом»
Досрочные выборы президента Южной Кореи могут состояться 9 мая
Пограничники США заявили о падении потока нелегалов при Трампе
На «дальневосточных гектарах» могут появиться 45 новых поселений
Президент Боливии одобрил увеличение площади посевов коки
Спорт
«Барселона» забила «ПСЖ» шесть мячей и вышла в четвертьфинал ЛЧ Отыграв четыре гола, великая каталонская команда совершила чудо, которое раньше не удавалось ни одному клубу в истории еврокубков
Авто
Летающие автомобили: Airbus смог удивить Французские авиаторы из Airbus — спецы по летающему транспорту, а разработчики из Italdesign знают толк в автомобильных проектах
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Знаковые женщины советского кино: 10 актрис, которым нет замены Сильные характеры, яркие образы, безупречная красота — вот за что миллионы зрителей любят героинь советских фильмов. Вспоминаем 10 легендарных актрис, воплотивших на экране знаковых киногероинь
Недвижимость
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Ипотечные ставки в России упали до минимумов
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь