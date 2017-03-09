Сагадиев: Я никакой команды не приводил

«Ни с одним человеком, которые сейчас работают в МОН, кроме моего помощника, я до прихода в министерство знаком не был. Три вице-министра, все директора департаментов, все председатели комитетов, все сотрудники — со всеми я познакомился, уже работая в Министерстве образования и науки. Все 250 человек. Какой-то команды, которую я привел откуда-то, такие обвинения я слышу первый раз», — заявил министр.

Отметим, в 2016 году было уволено 28 человек руководящего состава, все по собственному желанию, о чем ранее заявил вице-министр МОН РК Асланбек Амрин.