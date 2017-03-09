Сагадиев: Я никакой команды не приводил
Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев опроверг обвинения в свой адрес о смене команды работников и увольнении старых руководителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев опроверг обвинения в свой адрес о смене команды работников и увольнении старых руководителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Ни с одним человеком, которые сейчас работают в МОН, кроме моего помощника, я до прихода в министерство знаком не был. Три
Отметим, в 2016 году было уволено 28 человек руководящего состава, все по собственному желанию, о чем ранее заявил
Напомним, обвинения в адрес министерства о принудительном увольнении сотрудников заявляла