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12:30 (мск), источник: Kazinform

Поднять зарплату учителям намерен глава МОН РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев намерен поднять зарплату учителям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Я согласен, что у педагогов зарплата низкая. Мы над этим работаем. Как мы говорили, все нововведения, в том числе финансовые, надо обсуждать с педагогами, Правительством и Мажилисом. Мы надеемся, что сможем поднять зарплату педагогам уже в бюджете 2017 года за счет сокращения количества часов, но в целом, с учетом расширения частного сектора, как в детских садах, школах, так и вузах. Профессия педагога будет достаточно перспективной», — сказал он на пресс-конференции в Правительстве.

По его словам, в ближайшее время Казахстану понадобится около 200 тыс. новых педагогов для детских садов, школ и вузов.

«Эта отрасль, которая каждый год будет создавать новые рабочие места», — отметил он.

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