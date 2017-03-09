Reuters назвал вероятный источник утечки секретов ЦРУ в WikiLeaks

Источник: Reuters

ЦРУ назвало утечку и публикацию документов попыткой подорвать работу по защите США от врагов, но не стало подтверждать или опровергать их подлинность и начало проведения расследования. По информации CNN, утечку сообща расследуют ЦРУ и ФБР. О начале уголовного расследования силами ФБР сообщил и американский источник Los Angeles Times. Правительственный источник Reuters, находящийся в курсе ситуации, говорит, что такое совместное расследование — нормальная практика для подобных утечек. Свои расследования должны иницировать и профильные комитеты Сената и Палаты представителей, говорят источники Reuters в Конгрессе.

В разведслужбах США о краже информации знали с конца 2016 г., говорят два источника Reuters. По их мнению, документы, в которых говорится о хакерских технологиях ЦРУ, которые использовались с 2013 по 2016 г., подлинные. Один из источников сказал, что компании, с которыми у ЦРУ заключены контракты о сотрудничестве, проверяют, у кого из их работников был доступ к опубликованной информации, проверяются их компьютерные логи, электронная переписка и другие электронные документы, в которых могут быть указания на их причастность к краже. В недавние годы работающие по контракту сотрудники оказались источниками утечек секретных данных в ряде случаев, напоминает Reuters, упоминая застрявшего в России Эдварда Сноудена и задержанного в августе 2016 г. Харолда Томаса Мартина. Оба были сотрудниками консалтинговой фирмы Booz Allen Hamilton и работали по контракту в АНБ. По версии самой WikiLeaks, ЦРУ «потеряла контроль» над собственным архивом документов о хакерских технологиях и эти документы якобы бесконтрольно циркулировали среди бывших контрактников спецслужб и состоящих на госслужбе хакеров, один из которых и поделился с группой частью этого архива.

Российский след в этой утечке пока не просматривается

Один из источников Reuters объяснил, что российская разведка сначала постаралась бы использовать полученный материал в своих интересах, прежде чем публиковать его, но никаких свидетельств таких попыток нет. Последствием утечки документов может стать укрепление сотрудничества американских и европейских разведок, которые также озабочены разведдеятельностью России, сказал европейский источник Reuters.

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Общественность в США должна быть крайне встревожена публикацией WikiLeaks документов ЦРУ, цель которой — подорвать возможности разведслужб по защите Америки от террористов и других врагов, заявило это разведуправление. Ведомство подчеркнуло, что не будет ни подтверждать, ни опровергать подлинность обнародованных документов и не будет комментировать, идут ли поиски источника утечки. ЦРУ напомнило, что его цель — «агрессивно собирать иностранные разведданные» ради защиты Америки от террористов, враждебно настроенных государств и других противников. Для этого управлению необходимо использовать последние технологические разработки и быть на переднем крае развития технологий, Америка не заслуживает меньшего, говорится в комментарии. ЦРУ также напомнило, что ему по закону запрещено следить с помощью электронных устройств за согражданами на территории США, и оно это не делает. Управление строго следит за тем, чтобы его деятельность соответствовала законам страны. Президент США Дональд Трамп крайне озабочен возможными утечками секретной информации, это видно из его предыдущих комментариев, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Об этом сообщает ABC News. Он отметил, что не готов пока говорить об отношении президента к публикации на WikiLeaks массива документов о работе киберподдразделений ЦРУ под кодом Vault 7 («Сейф № 7»). Но если обнародованные документы окажутся подлинными, Трамп расценит эту утечку как опасную, добавил он.

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