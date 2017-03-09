Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер объяснил свои слова про участника «Минуты славы»
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
"Ликвидирован": убит "один из лучших" боевиков Правого сектора
На Украине растет вражда между жителей и дончан
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Россия может закрыть путь между Америкой и Европой - СМИ
"Не смог отойти от пирса": СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
16Неслабый пол
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12Первая женщина в космосе
10:47 (мск), источник: Ведомости

Reuters назвал вероятный источник утечки секретов ЦРУ в WikiLeaks

Вероятнее всего, секретные документы о хакерских технологиях ЦРУ передали WikiLeaks сотрудники, работающие в разведуправлении по контракту, сказали Reuters источники в американских спецслужбах и правоохранительных органах.

Источник: Reuters

ЦРУ назвало утечку и публикацию документов попыткой подорвать работу по защите США от врагов, но не стало подтверждать или опровергать их подлинность и начало проведения расследования. По информации CNN, утечку сообща расследуют ЦРУ и ФБР. О начале уголовного расследования силами ФБР сообщил и американский источник Los Angeles Times. Правительственный источник Reuters, находящийся в курсе ситуации, говорит, что такое совместное расследование — нормальная практика для подобных утечек. Свои расследования должны иницировать и профильные комитеты Сената и Палаты представителей, говорят источники Reuters в Конгрессе.

Новость
WikiLeaks: ЦРУ прослушивает телефоны, компьютеры и телевизоры (обновлено)

В разведслужбах США о краже информации знали с конца 2016 г., говорят два источника Reuters. По их мнению, документы, в которых говорится о хакерских технологиях ЦРУ, которые использовались с 2013 по 2016 г., подлинные.

Один из источников сказал, что компании, с которыми у ЦРУ заключены контракты о сотрудничестве, проверяют, у кого из их работников был доступ к опубликованной информации, проверяются их компьютерные логи, электронная переписка и другие электронные документы, в которых могут быть указания на их причастность к краже.

В недавние годы работающие по контракту сотрудники оказались источниками утечек секретных данных в ряде случаев, напоминает Reuters, упоминая застрявшего в России Эдварда Сноудена и задержанного в августе 2016 г. Харолда Томаса Мартина. Оба были сотрудниками консалтинговой фирмы Booz Allen Hamilton и работали по контракту в АНБ.

По версии самой WikiLeaks, ЦРУ «потеряла контроль» над собственным архивом документов о хакерских технологиях и эти документы якобы бесконтрольно циркулировали среди бывших контрактников спецслужб и состоящих на госслужбе хакеров, один из которых и поделился с группой частью этого архива.

Российский след в этой утечке пока не просматривается

Один из источников Reuters объяснил, что российская разведка сначала постаралась бы использовать полученный материал в своих интересах, прежде чем публиковать его, но никаких свидетельств таких попыток нет.

Последствием утечки документов может стать укрепление сотрудничества американских и европейских разведок, которые также озабочены разведдеятельностью России, сказал европейский источник Reuters.

Читайте также
WikiLeaks сообщила о серверах ЦРУ для прослушки под названием PocketPutin

Общественность в США должна быть крайне встревожена публикацией WikiLeaks документов ЦРУ, цель которой — подорвать возможности разведслужб по защите Америки от террористов и других врагов, заявило это разведуправление. Ведомство подчеркнуло, что не будет ни подтверждать, ни опровергать подлинность обнародованных документов и не будет комментировать, идут ли поиски источника утечки.

ЦРУ напомнило, что его цель — «агрессивно собирать иностранные разведданные» ради защиты Америки от террористов, враждебно настроенных государств и других противников. Для этого управлению необходимо использовать последние технологические разработки и быть на переднем крае развития технологий, Америка не заслуживает меньшего, говорится в комментарии. ЦРУ также напомнило, что ему по закону запрещено следить с помощью электронных устройств за согражданами на территории США, и оно это не делает. Управление строго следит за тем, чтобы его деятельность соответствовала законам страны.

Президент США Дональд Трамп крайне озабочен возможными утечками секретной информации, это видно из его предыдущих комментариев, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Об этом сообщает ABC News. Он отметил, что не готов пока говорить об отношении президента к публикации на WikiLeaks массива документов о работе киберподдразделений ЦРУ под кодом Vault 7 («Сейф № 7»). Но если обнародованные документы окажутся подлинными, Трамп расценит эту утечку как опасную, добавил он.

Читайте также
Белый дом заявил о крайней обеспокоенности Трампа утечкой документов ЦРУ

Спайсер не спорит, что в ходе предвыборной кампании Трамп хвалил WikiLeaks за публикацию утечек из почты советника своей соперницы — кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Однако уже после инаугурации президент не раз критиковал спецслужбы за слив секретной информации журналистам и требовал это пресечь. По словам Спайсера, одно дело — публикация почты Джона Подесты из ящика на Gmail о дискуссиях среди демократов и писем личного характера с его оценкой Хиллари Клинтон, другое дело — утечка засекреченных данных. «И не сомневайтесь, президент уже говорил, что любой, кто организует утечку секретной информации, будет привлечен к ответственности по всей строгости закона», — сказал чиновник.

Wikileaks опубликовала только первую партию из 8700 документов, показывающих, что ЦРУ использует методы, схожие с методами Агентства национальной безопасности США — основной американской службы, которая занимается электронным наблюдением и шпионажем. Утечка призвана показать истинный масштаб секретных хакерских программ ведомства, направленных на взлом массовых устройств и продуктов. Среди них — Apple iPhone, Google Android, устройства с Microsoft Windows, а также телевизоры Samsung, которые могут превращаться в устройства тотальной слежки.

Комментарии
5
ЗМЕЙ ЯДОВИТЫЙ-РОССИЯ
Да здравствует Попытка подорвать работу по защите США от врагов ! Так держать - товарищи кроты!! :-) Чем больше таких Попыток - тем лучше для Мира!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Метатрон
Бабамка здесь ни причём. Виной всему излишняя самоуверенность америкосов и вера в собственную неуязвимость и непогрешимость. А на деле оказалось что подход к набору служащих у них неправильный - берут на работу в ЦРУ и АНБ гражданских лиц по контракту, вместо того чтоб принимать на все должности только военнослужащих, дававших присягу. Вот за это они и поплатились, сами виноваты, теперь пусть расхлёбывают.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Буря не повреждает маленькие деревья, а высокое, сломав, вырывает с корнем.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Слив WikiLeaks о шпионаже ЦРУ в Европе вызвал раздражение в Белом доме
08:12 (мск)© Ньюстюб
Дерипаска выводит свой холдинг на биржу
СМИ: Джон Хантсман согласился стать послом США в России
Соцсети бурно отреагировали на сенсационную победу «Барселоны»
Досрочные выборы президента Южной Кореи могут состояться 9 мая
Пограничники США заявили о падении потока нелегалов при Трампе
Конгресс США утвердил миссию НАСА на Марс и Европу
Президент Боливии одобрил увеличение площади посевов коки
Спорт
«Барселона» забила «ПСЖ» шесть мячей и вышла в четвертьфинал ЛЧ Отыграв четыре гола, великая каталонская команда совершила чудо, которое раньше не удавалось ни одному клубу в истории еврокубков
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Познер объяснил свои слова про участника «Минуты славы» Член жюри популярного шоу талантов пояснил, что имел в виду под «запрещенным приемом» со стороны безногого танцора, появившегося в одном из недавних выпусков
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео) Певица раскрыла секреты материнства.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь