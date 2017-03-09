Против бывшего депутата думы Иркутска возбуждено несколько уголовных дел
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту легализации имущества в особо крупном размере.
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту легализации имущества в особо крупном размере.
В отношении бывшего депутата Иркутска и директора ЗАО «Объединение «Ермак» Олега Геевского возбуждено несколько уголовных дел, сообщает 9 марта 2017 года
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Чтобы придать видимость добросовестного приобретения участков конечными собственниками, по указанию О. Геевского неоднократно заключались фиктивные сделки с подставными физическими и юридическими лицами. В итоге все земельные участки, полученные в ДНТ «Дубрава» и ДНТ «Мысовое», были проданы аффилированному О. Геевским ООО «АкадемияСтрой», близким родственникам и иным приближенным.
СУ СКР по региону 3 марта дополнительно возбудил в отношении О. Геевского два уголовных дела по двум эпизодам п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере). В отношении обвиняемого Кировским районным судом Иркутска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции проводят необходимые следственные и оперативные мероприятия.