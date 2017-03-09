Против бывшего депутата думы Иркутска возбуждено несколько уголовных дел

В отношении бывшего депутата Иркутска и директора ЗАО «Объединение «Ермак» Олега Геевского возбуждено несколько уголовных дел, сообщает 9 марта 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. Три дела возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам незаконного приобретения прав на земельные участки, принадлежащие на праве собственности РФ, а также находившиеся в постоянном (бессрочном) пользовании Иркутской государственной сельскохозяйственной академии через дачные некоммерческие товарищества, в том числе ДНТ «Мысовое» и ДНТ «Дубрава». По версии следствия, мошенничества в особо крупном размере совершены в составе организованной группы с бывшим ректором ИрГСХА Геннадием Такаландзе, экс-мэром Иркутского района Игорем Наумовым и другими людьми с использованием ими своего служебного положения.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, для легализации имущества, сокрытия факта незаконного приобретения права собственности на участки и распоряжения ими в последующем О. Геевский получил от подконтрольных себе участников указанных ДНТ нотариально удостоверенные доверенности на право распоряжения участками за цену и на условиях по усмотрению приближенных и привлеченных Геевским людей.

Чтобы придать видимость добросовестного приобретения участков конечными собственниками, по указанию О. Геевского неоднократно заключались фиктивные сделки с подставными физическими и юридическими лицами. В итоге все земельные участки, полученные в ДНТ «Дубрава» и ДНТ «Мысовое», были проданы аффилированному О. Геевским ООО «АкадемияСтрой», близким родственникам и иным приближенным. Из-за заключения фиктивных сделок терялись следы происхождения земельных участков, они приобретали вид легальных объектов недвижимости.

СУ СКР по региону 3 марта дополнительно возбудил в отношении О. Геевского два уголовных дела по двум эпизодам п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере). В отношении обвиняемого Кировским районным судом Иркутска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции проводят необходимые следственные и оперативные мероприятия.