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11:15 (мск), источник: "Российская газета"

Нижегородские чиновники проверили места несанкционированной торговли

Сотрудники управления административно-технического и муниципального контроля (АТИ) нижегородской мэрии провели рейд по традиционным местам несанкционированной торговли в Советском районе приволжской столицы.

Так, на улице Бекетова ревизоры обнаружили порядка 15 лотков с товарами бытового назначения, одеждой, нижним бельем, а также хлебобулочной, мясной и овощной продукцией. На продавцов составили четыре протокола и разъяснили торговцам-нелегалам, как им узаконить свою предпринимательскую деятельность и получить соответствующие разрешения.

— Управление АТИ проводит еженедельные рейды во всех районах города, — говорит Иван Соловьев, начальник управления АТИ. — Их цель — прекратить незаконную торговлю. Мы все понимаем и видим, что рядом с пожилыми людьми, торгующими своими соленьями, вареньем, овощами с участков, осуществляют предпринимательскую деятельность коммерсанты, предлагающие товары сомнительного качества. В случае если купленное нижегородцами мясо, яйца, молочные продукты окажутся некачественными, что чаще всего и бывает, то спросить уже будет не с кого. Такие продавцы «кочуют» из района в район. Поэтому горожанам стоит помнить об этом и не подвергать здоровье близких и свое собственное опасности ради призрачной экономии. В очередной раз подчеркну, что цель наших рейдов — не сбор штрафов, а упорядочение деятельности торговцев.

Примечательно, что буквально на следующий же день все торговцы вышли на свои привычные места, а покупатели из окрестных микрорайонов вновь пришли к ним за продуктами.

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