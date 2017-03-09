Кобяков объяснил, почему Лукашенко не был на декабрьском саммите ЕАЭС

По словам белорусского премьера, к тому были веские причины.

«Решение о неучастии в этой встрече не было спонтанным. На это есть веские причины, которые существуют у нас в двусторонних отношениях с Российской Федерацией. Мы вынуждены констатировать, что сегодня не исполняется двусторонняя нормативно-правовая база, которая была создана не в отрыве, а в тесной взаимосвязи с многосторонними договоренностями Евразийского экономического союза», — сказал Кобяков. Его слова приводит пресс-служба белорусского правительства.

Кобяков подчеркнул, что проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах.

«Мы не разделяем эти два трека, потому что проблемы в двусторонних отношениях влияют искажающе на Евразийскую интеграцию. Мы действительно выражаем крайнюю озабоченность в связи с сохраняющейся неурегулированностью проблем в нефте-газовой сфере, несоблюдением двусторонних и многосторонних договоренностей по условиям поставок энергоносителей, и бездействием на этом фоне Евразийской экономической комиссии», — отметил премьер-министр.

Цены на газ не сближаются, а расходятся все дальше

Он заметил, что Беларуси при подписании Договора о ЕАЭС обращала внимание, что будет добросовестно выполнять свои обязательства при условии, что на двусторонней и многосторонней основе будут достигнуты конкретные договоренности о снятии барьеров, ограничений и изъятий в торговле отдельными видами товаров и оказании отдельных видов услуг, в первую очередь, в отношении энергоносителей, продукции сборочных производств, и другие чувствительные позиции.

Однако, подчеркнул Кобяков, сейчас Беларусь вынуждена констатировать, что снятия барьеров не происходит. Напротив, создаются все новые препятствия и барьеры.

«Ладно, пусть будет пока разница в ценах на газ. Мы договорились при подписании договора о Евразийском экономическом союзе, что она будет постепенно ликвидирована к 2025 году. Но почему-то разница резко растет. Не на один, не на пять и даже не на десять процентов, а разница в ценах между Беларусью и Российской Федерацией выросла с 38% в начале 2014 года до 110% в 2016 году», — сказал Кобяков.

«Почему после создания ЕАЭС вместо постепенного сокращения, разница стала почти в 3 раза выше? Какая свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы здесь может быть?» — задал вопрос белорусский премьер.

Он заметил, что российские партнеры прекрасно осведомлены о том, что 96% электроэнергии в Беларуси вырабатывается из российского природного газа.

«Как в такой ситуации можно конкурировать на общем рынке? Беларусь готова двигаться вперед, но мы против того, что бы делать вид, что движемся вперед», — сказал он. Эскалация ограничений.

Андрей Кобяков напомнил, что при подписании договора о ЕАЭС стороны договорились об отдельных изъятиях.

«Но при этом договорились, что мы их ликвидируем в кратчайшие сроки. Вместо этого всевозможные внутренние препятствия только нарастают, как снежный ком. Такая картина наблюдалась и в 2016 году, несмотря на неоднократные обсуждения вопроса на различных уровнях. Потеряли за счет препятствий. Вместо одних, которые прекращают действия, тут же вырастают другие», — сказал белорусский премьер.

Он назвал эту ситуацию «эскалацией ограничений» и заметил, что национальные программы импортозамещения построены таким образом, что товары, произведенные в других странах ЕАЭС, почему-то оказываются чужеродными. При этом решение № 73 Высшего Евразийского экономического совета практически полностью дезавуировано.

«Постоянно поднимая проблему ограничений и изъятий между странами ЕАЭС, мы постоянно натыкаемся на глухую стену, продвижение в этой сфере идет не вперед, а назад», — сказал Кобяков.

Проблема с транзитом товаров

Глава белорусского правительства также обратил внимание, что не реализована белорусская инициатива в выработки механизма функционирования ЕАЭС в условиях применения одним из государств-членов односторонних мер защиты рынка в отношении других государств.

«В условиях действия ответных санкционных мер со стороны России в течении более чем двух с половиной лет мы так и не смогли договориться по транзиту товаров в третьи страны. А это прямые потери бюджета. Мы зависим от экспорта и свободы транзита товаров для нас, и для других партнеров по союзу, весьма чувствительный вопрос», — сказал Кобяков.

По его словам, пока белорусская сторона теряет время на борьбу с изъятиями и ограничениями, в ЕАЭС упускают возможности в направлении согласованной промышленной политики. Премьер-министр также обратил внимание, что нельзя допустить разворота интеграции вспять.

«Нельзя допустить, чтобы узконациональные корпоративные и меркантильные интересы стали трендом в развитии союза», — подчеркнул он.

Реакция российской стороны

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выслушав белорусского коллегу, отметил, что участились случаи, когда проблемы двусторонних отношений стали переносить на многостороннюю площадку, что «с успехом продемонстрировала белорусская сторона».

Медведев о цене российского газа

«В отношении других членов эта ситуация сродни шантажу: “или вы повлияете, или мы не подпишем”. Злоупотребление правом союза неприемлемо, интеграция имеет наднациональное значение. Мы рассматриваем вопросы, которые касаются абсолютно всех, а не две или три стороны», — отметил Медведев.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал вопрос о газовом споре, который возник между Россией и Беларусью. По его словам, у России здесь весьма последовательная позиция, и на рабочем уровне, скажем так, достаточно последовательно доводится до белорусских коллег.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства напомнил, что ранее Владимир Путин заявил о важности хороших взаимоотношений с Беларусью.

«Мы очень дорожим этими отношениями, и лучшим подтверждением этого является объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Российская Федерация нашей братской Беларуси», — констатировал Песков.