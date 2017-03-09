Кобяков объяснил, почему Лукашенко не был на декабрьском саммите ЕАЭС
МИНСК, 9 мар — Sputnik.
МИНСК, 9 мар — Sputnik.
По словам белорусского премьера, к тому были веские причины.
«Решение о неучастии в этой встрече не было спонтанным. На это есть веские причины, которые существуют у нас в двусторонних отношениях с Российской Федерацией. Мы вынуждены констатировать, что сегодня не исполняется двусторонняя
Кобяков подчеркнул, что проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах.
«Мы не разделяем эти два трека, потому что проблемы в двусторонних отношениях влияют искажающе на Евразийскую интеграцию. Мы действительно выражаем крайнюю озабоченность в связи с сохраняющейся неурегулированностью проблем в
Цены на газ не сближаются, а расходятся все дальше
Он заметил, что Беларуси при подписании Договора о ЕАЭС обращала внимание, что будет добросовестно выполнять свои обязательства при условии, что на двусторонней и многосторонней основе будут достигнуты конкретные договоренности о снятии барьеров, ограничений и изъятий в торговле отдельными видами товаров и оказании отдельных видов услуг, в первую очередь, в отношении энергоносителей, продукции сборочных производств, и другие чувствительные позиции.
Однако, подчеркнул Кобяков, сейчас Беларусь вынуждена констатировать, что снятия барьеров не происходит. Напротив, создаются все новые препятствия и барьеры.
«Ладно, пусть будет пока разница в ценах на газ. Мы договорились при подписании договора о Евразийском экономическом союзе, что она будет постепенно ликвидирована к 2025 году. Но
«Почему после создания ЕАЭС вместо постепенного сокращения, разница стала почти в 3 раза выше? Какая свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы здесь может быть?» — задал вопрос белорусский премьер.
Он заметил, что российские партнеры прекрасно осведомлены о том, что 96% электроэнергии в Беларуси вырабатывается из российского природного газа.
«Как в такой ситуации можно конкурировать на общем рынке? Беларусь готова двигаться вперед, но мы против того, что бы делать вид, что движемся вперед», — сказал он. Эскалация ограничений.
Андрей Кобяков напомнил, что при подписании договора о ЕАЭС стороны договорились об отдельных изъятиях.
«Но при этом договорились, что мы их ликвидируем в кратчайшие сроки. Вместо этого всевозможные внутренние препятствия только нарастают, как снежный ком. Такая картина наблюдалась и в 2016 году, несмотря на неоднократные обсуждения вопроса на различных уровнях. Потеряли за счет препятствий. Вместо одних, которые прекращают действия, тут же вырастают другие», — сказал белорусский премьер.
Он назвал эту ситуацию «эскалацией ограничений» и заметил, что национальные программы импортозамещения построены таким образом, что товары, произведенные в других странах ЕАЭС,
«Постоянно поднимая проблему ограничений и изъятий между странами ЕАЭС, мы постоянно натыкаемся на глухую стену, продвижение в этой сфере идет не вперед, а назад», — сказал Кобяков.
Проблема с транзитом товаров
Глава белорусского правительства также обратил внимание, что не реализована белорусская инициатива в выработки механизма функционирования ЕАЭС в условиях применения одним из
«В условиях действия ответных санкционных мер со стороны России в течении более чем двух с половиной лет мы так и не смогли договориться по транзиту товаров в третьи страны. А это прямые потери бюджета. Мы зависим от экспорта и свободы транзита товаров для нас, и для других партнеров по союзу, весьма чувствительный вопрос», — сказал Кобяков.
По его словам, пока белорусская сторона теряет время на борьбу с изъятиями и ограничениями, в ЕАЭС упускают возможности в направлении согласованной промышленной политики.
«Нельзя допустить, чтобы узконациональные корпоративные и меркантильные интересы стали трендом в развитии союза», — подчеркнул он.
Реакция российской стороны
Медведев о цене российского газа
«В отношении других членов эта ситуация сродни шантажу: “или вы повлияете, или мы не подпишем”. Злоупотребление правом союза неприемлемо, интеграция имеет наднациональное значение. Мы рассматриваем вопросы, которые касаются абсолютно всех, а не две или три стороны», — отметил Медведев.
В свою очередь
Кроме того,
«Мы очень дорожим этими отношениями, и лучшим подтверждением этого является объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Российская Федерация нашей братской Беларуси», — констатировал Песков.