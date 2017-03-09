Мутко о стадионе «Казань Арена»: «Пока никак не научатся в Казани готовить поле»

Мутко также подчеркнул, что стадион в Казани очень нравится FIFA.

— Есть какие-то незначительные технологические вопросы — где-то доставить видеокамеры, усилить свет, звук, WI-FI. Периметр безопасности — это уже единое требование для всех, — сказал он.

Ранее во время визита представителей FIFA министр спорта РТ Владимир Леонов сообщил, что «Рубин» в марте вернется на «Казань Арену».

— Мы рекомендовали им пока поберечь поле. К сожалению, пока так получается, ведь стадион должен эксплуатироваться, он построен для футбола. В прошлом году были эксперименты с полем, пока никак не научатся в Казани готовить поле, — добавил Мутко.

Отметим, до старта турнира осталось 100 дней.