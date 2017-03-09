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11:40 (мск), источник: Prokazan.ru

Мутко о стадионе «Казань Арена»: «Пока никак не научатся в Казани готовить поле»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко уверен, что никаких форс-мажоров во время подготовки к Кубку конфедераций в Казани с газоном на стадионе «Казань Арена» не будет, передает ТАСС.

Мутко также подчеркнул, что стадион в Казани очень нравится FIFA.

 — Есть какие-то незначительные технологические вопросы — где-то доставить видеокамеры, усилить свет, звук, WI-FI. Периметр безопасности — это уже единое требование для всех, — сказал он.

Ранее во время визита представителей FIFA министр спорта РТ Владимир Леонов сообщил, что «Рубин» в марте вернется на «Казань Арену».

 — Мы рекомендовали им пока поберечь поле. К сожалению, пока так получается, ведь стадион должен эксплуатироваться, он построен для футбола. В прошлом году были эксперименты с полем, пока никак не научатся в Казани готовить поле, — добавил Мутко.

Отметим, до старта турнира осталось 100 дней.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики — 18 июня, и сборные Германии и Чили — 22 июня. Билеты на матчи можно приобрести на официальном сайте FIFA.

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