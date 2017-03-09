Мутко о стадионе «Казань Арена»: «Пока никак не научатся в Казани готовить поле»

Мутко также подчеркнул, что стадион в Казани очень нравится FIFA.
— Есть
Ранее во время визита представителей FIFA министр спорта РТ Владимир Леонов сообщил, что «Рубин» в марте вернется на «Казань Арену».
— Мы рекомендовали им пока поберечь поле. К сожалению, пока так получается, ведь стадион должен эксплуатироваться, он построен для футбола. В прошлом году были эксперименты с полем, пока никак не научатся в Казани готовить поле, — добавил Мутко.
Отметим, до старта турнира осталось 100 дней.
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и