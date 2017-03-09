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11:28 (мск), источник: Actualitati.md

Жители Кишинева требуют от мунсоветников создать рабочую группу по мониторингу проблемных строек в городе

Кишиневцы сказали мы обращаемся ко всем муниципальным советникам с призывом, чтобы создали рабочую группу и вместе, мирным способом, решать вопросы по проблемным стройкам.

Источник: Actualitati.md

Вопросы должны решаться таким образом, чтобы и общество было довольно и застройщики не несли убытки. Должен быть найден компромисс.

Горожане отметили в рабочую группу могут входить муниципальные советники разных фракций, а также представители гражданского общества.

Присутствующий на акции протеста представитель гражданского общества и руководитель общественной организации Любимый город Виталий Возной сказал, очень важно, чтобы это была не партийная рабочая группа, чтобы не было место манипуляциям. Хотим, чтобы каждый советник мог высказаться. На сегодняшний день проекты готовятся, изучаются советниками, а непосредственно на самом заседании решения не принимаются и идут обвинения в адрес горожан, что они манипулируют, оказывают давление. Мы подготовили обращение на двух языках и передадим его всем муниципальным советникам.

Мы хотим, чтобы все было законно и в рабочей группе присутствовали все фракции и независимые советники, — отметил Возной.

Следует отметить, что на предыдущем заседании муниципального совета, которое окончилось скандалом, советник Александр Одинцов также призывал своих коллег создать подобную группу и решить вопросы отмены аренды на скандальных стройках таким образом, чтобы интересы всех сторон были учтены.

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