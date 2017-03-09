Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер объяснил свои слова про участника «Минуты славы»
Имя влияет на внешность и поведение
«Это дикость»: Лужков оценил новую идею Собянина
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
WikiLeaks: ЦРУ прослушивает телефоны, компьютеры и телевизорыОрганизация WikiLeaks опубликовала секретные документы ЦРУ под названием Vault 7
Дочка МакSим стала копией мамы
Необычные роды звездных мам: пять историй
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
"Погиб лучший": снайпер ДНР застрелил бойца Правого сектора - СМИ
На Украине растет вражда местных и дончан
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
«Отдаст Польше западные земли»: эксперт о решении Украины
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
16Неслабый пол
10Освобожденная Пальмира
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Первая женщина в космосе
11:52 (мск), источник: УНИАН

Участники блокады на Донбассе отказываются выполнять распоряжение полиции и сдавать оружие

Штаб блокады Донбасса отреагировал на запрет начальника Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина ввозить официально зарегистрированное оружие в область.

Источник: УНИАН

«Штаб блокады хочет напомнить государственному служащему Аброськину содержание ст. 19 Конституции Украины. “Правовой порядок в Украине основывается на началах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и в способ, что предусмотрены Конституцией и законами Украины”», — говорится в сообщении штаба на странице в Facebook.

Так, участники заявили, что не будут выполнять требования Аброськина, так как они являются незаконными.

«Ограничение прав граждан, которые введены по желанию начальника Нацполиции в Донецкой области — являются незаконными, следовательно выполняться Штабом не будут. В случае если государственный служащий Аброськин решил жить не по Закону, а по “понятиям”, Штаб рекомендует ему сменить место работы и присоединиться к его бывшим коллегам в т. н. ДНР или в Севастополе. В свободной Украине такого не будет», — добавили в сообщении.

Как известно, ГУ Нацполиции в Донецкой области запретило ввоз на территорию области оружия, даже если есть разрешение на его владение.

Так, полиция Донецкой области призвала людей не провозить оружие, а граждан, которые все же решили проехать через блокпост с оружием, самостоятельно сдавать его в отделения полиции на время пребывания на территории Донбасса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Порошенко выступает за увеличение доли украинского языка на телевидении
Евросоюз продлит санкции против 146 граждан России и Украины
СМИ назвали вероятный источник утечки секретов ЦРУ в WikiLeaks
Соцсети о «Барселоне»: Надо дать «Барсе» Кубок и закрыть Лигу
Досрочные выборы президента Южной Кореи могут состояться 9 мая
Яровая предложила сажать на 12 лет за призывы к детским суицидам
Конгресс США утвердил миссию НАСА на Марс и Европу
Президент Боливии одобрил увеличение площади посевов коки
Спорт
Увидеть «МЮ» и умереть. 9 сумасшедших историй про игру в Ростове Мы собрали девять самых удивительных историй вокруг матча Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед»
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Познер объяснил свои слова про участника «Минуты славы» Член жюри популярного шоу талантов пояснил, что имел в виду под «запрещенным приемом» со стороны безногого танцора, появившегося в одном из недавних выпусков
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео) Певица раскрыла секреты материнства.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь