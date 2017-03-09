Участники блокады на Донбассе отказываются выполнять распоряжение полиции и сдавать оружие

«Штаб блокады хочет напомнить государственному служащему Аброськину содержание ст. 19 Конституции Украины. “Правовой порядок в Украине основывается на началах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и в способ, что предусмотрены Конституцией и законами Украины”», — говорится в сообщении штаба на странице в Facebook.

Так, участники заявили, что не будут выполнять требования Аброськина, так как они являются незаконными.

«Ограничение прав граждан, которые введены по желанию начальника Нацполиции в Донецкой области — являются незаконными, следовательно выполняться Штабом не будут. В случае если государственный служащий Аброськин решил жить не по Закону, а по “понятиям”, Штаб рекомендует ему сменить место работы и присоединиться к его бывшим коллегам в т. н. ДНР или в Севастополе. В свободной Украине такого не будет», — добавили в сообщении.