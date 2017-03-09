Порошенко предложил распространить закон про квоты украинского языка в эфире на телевидение

«Шаг за шагом доля украинского языка в радиоэфире увеличивается. Хочу подчеркнуть, что вскоре я предложу применить также эту технологию и к телевидению, где присутствие украинского языка недопустимо низкое. Летом прошлого года я обращался к телеиндустрии с призывом самоорганизоваться в этом вопросе. К сожалению, не все меня тогда услышали. Сейчас свое слово должен сказать законодатель», — заявил Порошенко.

По словам президента, благодаря принятому закону по квотам украинского на радио, удалось достичь существенных результатов в распространении украинской песни и украинского языка.

По словам президента, благодаря принятому закону по квотам украинского на радио, удалось достичь существенных результатов в распространении украинской песни и украинского языка.

Как сообщалось, 8 ноября 2016 г. в Украине вступил в силу закон о квотах для украинских песен в радиоэфире.

Согласно закону, вещание каждой телерадиоорганизации должно состоять из национального аудиовизуального продукта не менее чем на 50%.