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12:12 (мск), источник: 112.ua

Порошенко предложил распространить закон про квоты украинского языка в эфире на телевидение

Президент Петр Порошенко предложил распространить на телевидение закон про квоты украинского языка в эфире. Об этом Порошенко заявил во время церемонии вручения Шевченковской премии, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

Источник: 112.ua

«Шаг за шагом доля украинского языка в радиоэфире увеличивается. Хочу подчеркнуть, что вскоре я предложу применить также эту технологию и к телевидению, где присутствие украинского языка недопустимо низкое. Летом прошлого года я обращался к телеиндустрии с призывом самоорганизоваться в этом вопросе. К сожалению, не все меня тогда услышали. Сейчас свое слово должен сказать законодатель», — заявил Порошенко.

По словам президента, благодаря принятому закону по квотам украинского на радио, удалось достичь существенных результатов в распространении украинской песни и украинского языка.

Как сообщалось, 8 ноября 2016 г. в Украине вступил в силу закон о квотах для украинских песен в радиоэфире.

Согласно закону, вещание каждой телерадиоорганизации должно состоять из национального аудиовизуального продукта не менее чем на 50%.

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