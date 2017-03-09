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12:31 (мск), источник: ТАСС

ЕС 15 марта продлит на полгода санкции против 146 граждан РФ и Украины

Также в черном списке числятся 37 организаций, сообщил ТАСС источник.

Источник: AP 2017

БРЮССЕЛЬ, 9 марта. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Евросоюз 15 марта продлит на полгода санкции против 146 граждан России и провозглашенных республик юго-востока Украины, а также 37 организаций. Об этом ТАСС сообщил европейский дипломатический источник.

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«Совет постоянных представителей стран — членов ЕС (“Корепер”) продлит на шесть месяцев черный список для РФ и Украины на очередном заседании 15 марта», — сказал он.

Последний раз черный список для России продлевался на полгода 15 сентября. Тогда в него входили 146 человек, включая представителей властей РФ, российских политиков, бизнесменов и силовиков, а также руководителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В перечень внесены 37 организаций, в том числе все известные военные и политические структуры ДНР и ЛНР, с которыми европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие бы то ни было отношения. Всем, кто числится в списке, запрещен въезд в ЕС, а их активы, в случае обнаружения таковых в европейских банках, подлежат замораживанию.

Черный список для России и Украины — это лишь один из трех независимых пакетов санкций ЕС. До конца июня 2017 года действуют и секторальные экономические ограничения, которые продлеваются каждые полгода. Также до конца 2017 года действуют торговые и визовые штрафные меры в отношении Крыма в рамках стратегии ЕС о непризнании вхождения полуострова в состав России, которые продлеваются на ежегодной основе.

Комментарии
7
Анастасия Милованова
....................
Красивые пилотки русских девушек-здесь http://woman.zlol.ru/
.............................................
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Лото Русское
Даже хохлы с либерастиками уже поняли, что нам чихать на эти санкции. А до гейропы с гейштатами всё не доходит. Вот что значит закрытые и оторванные от мира общества...
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Юсуп
Как сказал Рогозин: Они в курсе что нам начихать на их санкции..
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