ЕС 15 марта продлит на полгода санкции против 146 граждан РФ и Украины

БРЮССЕЛЬ, 9 марта. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Евросоюз 15 марта продлит на полгода санкции против 146 граждан России и провозглашенных республик юго-востока Украины, а также 37 организаций. Об этом ТАСС сообщил европейский дипломатический источник.

«Совет постоянных представителей стран — членов ЕС (“Корепер”) продлит на шесть месяцев черный список для РФ и Украины на очередном заседании 15 марта», — сказал он.

Последний раз черный список для России продлевался на полгода 15 сентября. Тогда в него входили 146 человек, включая представителей властей РФ, российских политиков, бизнесменов и силовиков, а также руководителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В перечень внесены 37 организаций, в том числе все известные военные и политические структуры ДНР и ЛНР, с которыми европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие бы то ни было отношения. Всем, кто числится в списке, запрещен въезд в ЕС, а их активы, в случае обнаружения таковых в европейских банках, подлежат замораживанию.

Черный список для России и Украины — это лишь один из трех независимых пакетов санкций ЕС. До конца июня 2017 года действуют и секторальные экономические ограничения, которые продлеваются каждые полгода. Также до конца 2017 года действуют торговые и визовые штрафные меры в отношении Крыма в рамках стратегии ЕС о непризнании вхождения полуострова в состав России, которые продлеваются на ежегодной основе.