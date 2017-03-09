Владивосток «по-японски» презентуют в Токио в конце марта
Проект
Проект
Как сообщили в
На прошлой неделе во Владивостоке прошел V диалог
«Это особенно актуально для Владивостока — город занимает первое место в России по количеству автомобилей на тысячу населения и входит в мировой рейтинг городов с наибольшими дорожными пробками. Что касается второй технологии, износ коммунальных сетей Владивостока составляет около 70%. Ситуация осложняется тем, что многие из них проходят рядом с исторической застройкой или под трамвайными путями. Именно санация участка коллектора под трамвайными путями, с применением технологии спиральной навивки, не требующей вскрытия дорожного полотна и остановки движения, может стать одним из совместных проектов
Также одним из ключевых направлений разрабатываемого проекта заместитель главы региона назвал утверждение зеленых зон и строительство новых рекреационных площадок для жителей Владивостока. Что особенно актуально с учетом задач, поставленных сегодня перед Приморским краем, в том числе по увеличению населения региона.
Напомним, сделать Владивосток комфортным для жизни городом предложил
По словам губернатора Приморья Владимира Миклушевского, Владивостоку, безусловно, необходим передовой опыт Японии в стратегическом планировании развития территорий и организации комфортных городских пространств. Речь идет о строительстве умных домов Smart Wellness, бестраншейной санации трубопроводов, борьбе с пробками на дорогах за счёт внедрения системы умных светофоров, современных подходы к переработке и утилизации отходов, а также о