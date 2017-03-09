Владивосток «по-японски» презентуют в Токио в конце марта

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, на этом заседании будут обозначены конкретные решения по развитию городской среды в пилотных городах Владивосток и Воронеж, сообщает Минстрой РФ. По словам главы ведомства Михаила Меня, «к формированию комфортной городской среды во Владивостоке приковано внимание на высоком международном уровне».

На прошлой неделе во Владивостоке прошел V диалог российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды, по итогам которого было принято решение, в том числе о детальной проработке технологии бестраншейной санации трубопроводов и внедрении адаптивной системы «умных» светофоров, способных улучшить транспортную ситуацию на 15−20%.

«Это особенно актуально для Владивостока — город занимает первое место в России по количеству автомобилей на тысячу населения и входит в мировой рейтинг городов с наибольшими дорожными пробками. Что касается второй технологии, износ коммунальных сетей Владивостока составляет около 70%. Ситуация осложняется тем, что многие из них проходят рядом с исторической застройкой или под трамвайными путями. Именно санация участка коллектора под трамвайными путями, с применением технологии спиральной навивки, не требующей вскрытия дорожного полотна и остановки движения, может стать одним из совместных проектов российско-японского сотрудничества по развитию городской среды», — говорится в пресс-релизе Министерства.

Вице-губернатор Приморского края Эдуард Портнов по итогам встречи с японской делегацией отметил, мастер-план должен решить принципиально важные для развития Владивостока вопросы: разгрузить транспортные магистрали, решить проблемы с точечной застройкой и землями Минобороны и вынести мусорный завод за пределы города.

Также одним из ключевых направлений разрабатываемого проекта заместитель главы региона назвал утверждение зеленых зон и строительство новых рекреационных площадок для жителей Владивостока. Что особенно актуально с учетом задач, поставленных сегодня перед Приморским краем, в том числе по увеличению населения региона.

Напомним, сделать Владивосток комфортным для жизни городом предложил Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на втором Восточном экономическом форуме. В декабре прошлого года российский Фонд единого института развития в жилищной сфере и японская архитектурно-инжиниринговая компания «Никкен Секкей ЛТД» подписали договор о реализации проекта развития Владивостокского городского округа. Мастер-план определит приоритеты при формировании городской среды и вектор ее развития. Мастер-план будет учтен при утверждении генерального плана развития Владивостокской агломерации.