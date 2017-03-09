Порошенко наградил лауреатов Шевченковской премии
Президент Петро Порошенко наградил лауреатов национальной Шевченковской премии 2017 года, трансляцию вел телеканал «112 Украина».
Президент Петро Порошенко наградил лауреатов национальной Шевченковской премии 2017 года, трансляцию вел телеканал «112 Украина».
Лауреатом премии в категории «Литература, публицистика, журналистика» за книгу стихов «Подорожник з новими віршами» стал Иван Малкович.
«Первым я имел удовольствие поздравить моего давнего друга Ивана Малковича. Каждая книга Малковича находит своих благодарных читателей, интересна и для литературных критиков. Сборник “Подорожник” номинированный на премию, заслуживает самой высокой оценки. На этих богато иллюстрированных книгах уже выросло целое поколение украинских детей, которые с детства полюбили и свой родной язык, и свою дорогу Украины. Книги “Абабагаламага” — качественный национальный продукт, соответствующий европейским стандартам», — заявил Порошенко.
В номинации «Кино» премию получил Степан Коваль, снявший анимационный сериал «Моя країна — Україна».
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