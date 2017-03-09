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12:24 (мск), источник: 112.ua

Порошенко наградил лауреатов Шевченковской премии

Президент Петро Порошенко наградил лауреатов национальной Шевченковской премии 2017 года, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

Источник: 112.ua

Лауреатом премии в категории «Литература, публицистика, журналистика» за книгу стихов «Подорожник з новими віршами» стал Иван Малкович.

«Первым я имел удовольствие поздравить моего давнего друга Ивана Малковича. Каждая книга Малковича находит своих благодарных читателей, интересна и для литературных критиков. Сборник “Подорожник” номинированный на премию, заслуживает самой высокой оценки. На этих богато иллюстрированных книгах уже выросло целое поколение украинских детей, которые с детства полюбили и свой родной язык, и свою дорогу Украины. Книги “Абабагаламага” — качественный национальный продукт, соответствующий европейским стандартам», — заявил Порошенко.

В номинации «Кино» премию получил Степан Коваль, снявший анимационный сериал «Моя країна — Україна».

«Фильм “Шел трамвай № 9” первым в истории национального кинематографа одержал победу на Берлинском кинофестивале. Многосерийный мультипликационный фильм-лауреат “Моя країна — Україна” вызывает удивительное чувство. Сильное, мощное чувство любви к Украине», — сказал Порошенко.

Премию в номинации «Визуальные искусства» получил Николай Малышко за художественный проект «Линия», в номинации «Музыкальное искусство» победила композитор из Львова Богдана Фроляк за симфонию-реквием «Праведная душе…», хоровую кантату «Цвет» и музыкальное произведение «Приснится сон мне».

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