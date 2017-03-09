Порошенко наградил лауреатов Шевченковской премии

Лауреатом премии в категории «Литература, публицистика, журналистика» за книгу стихов «Подорожник з новими віршами» стал Иван Малкович.

«Первым я имел удовольствие поздравить моего давнего друга Ивана Малковича. Каждая книга Малковича находит своих благодарных читателей, интересна и для литературных критиков. Сборник “Подорожник” номинированный на премию, заслуживает самой высокой оценки. На этих богато иллюстрированных книгах уже выросло целое поколение украинских детей, которые с детства полюбили и свой родной язык, и свою дорогу Украины. Книги “Абабагаламага” — качественный национальный продукт, соответствующий европейским стандартам», — заявил Порошенко.

В номинации «Кино» премию получил Степан Коваль, снявший анимационный сериал «Моя країна — Україна».

«Фильм “Шел трамвай № 9” первым в истории национального кинематографа одержал победу на Берлинском кинофестивале. Многосерийный мультипликационный фильм-лауреат “Моя країна — Україна” вызывает удивительное чувство. Сильное, мощное чувство любви к Украине», — сказал Порошенко.