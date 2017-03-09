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15:34 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко ответил Медведеву: наши отношения с Россией — это не бухгалтерия

9 марта, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Бухгалтерия не должна лежать в основе белорусско-российских отношений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании об актуальных вопросах развития страны.

Источник: БЕЛТА

Президент в начале совещания потребовал доложить ему о сотрудничестве с Россией, особенно с учетом недавно состоявшегося в Бишкеке межправительственного заседания в рамках Евразийского экономического союза.

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«Я, конечно, в общих чертах знаком. Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева (премьер-министр России Дмитрий Медведев. — Прим. БЕЛТА), — сказал глава государства. — Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не $150, а $200. Это, знаете, сродни тому, что намек всем — в России прежде всего, и в Беларуси, — что мы являемся нахлебниками в России: вот, видите ли, они нам делают какой-то подарок».

«Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией — это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений», — подчеркнул белорусский лидер.

В их основе лежит нечто больше. И чтобы оценивать эти отношения, надо уходить в середину прошлого века, когда мы третью часть населения положили, знаете за что. А если кому-то хочется нагнетать ситуацию и в очередной раз вместо решения вопросов нас упрекать, не получится.
Александр Лукашенко

Глава государства при этом четко обозначил, чего именно хочет Беларусь в вопросе урегулирования нефтегазовых отношений.

«Скажу очень кратко и четко, чего мы хотим: никаких низких цен мы не хотим на газ. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу. Если мы строим наш союз — единое государство мы замахнулись построить, — то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим», — сказал Президент.

«Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет», — добавил Александр Лукашенко.

На заседании совета глав правительств стран ЕАЭС премьер РФ Дмитрий Медведев призвал своих «коллег» помнить о льготной цене на российский газ при принятии решений.

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