Назарбаев дал поручения по развитию Астаны

Президент Казахстана посетил ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан». В ходе посещения Главе государства была предоставлена информация о проводимой работе в области архитектуры и градостроительства столицы.

Также Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом реализации ряда проектов, направленных на развитие города, в том числе по строительству инфраструктурных объектов, а также объектов социокультурного и коммерческого назначения.

В завершение Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.