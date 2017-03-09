Назарбаев дал поручения по развитию Астаны
Нурсултан Назарбаев дал поручения по развитию Астаны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Нурсултан Назарбаев дал поручения по развитию Астаны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Президент Казахстана посетил ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан». В ходе посещения Главе государства была предоставлена информация о проводимой работе в области архитектуры и градостроительства столицы.
Также Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом реализации ряда проектов, направленных на развитие города, в том числе по строительству инфраструктурных объектов, а также объектов социокультурного и коммерческого назначения.
В завершение Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.