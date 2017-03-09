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12:34 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев дал поручения по развитию Астаны

Нурсултан Назарбаев дал поручения по развитию Астаны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

Президент Казахстана посетил ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан». В ходе посещения Главе государства была предоставлена информация о проводимой работе в области архитектуры и градостроительства столицы.

Также Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом реализации ряда проектов, направленных на развитие города, в том числе по строительству инфраструктурных объектов, а также объектов социокультурного и коммерческого назначения.

В завершение Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

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