Мэрия Самары потратит более 1,6 млн рублей на пледы и наборы для игры в «крестики-нолики»

В перечне лотов содержатся 20 наборов для обуви в тубусе из кожзама (щетка и крем для обуви, складная металлическая лопатка); 10 наборов для пикника на две персоны в сумке с холодильным отделением; 20 подарочных наборов с черным ремнем и портмоне для денег из натуральной кожи с гербом Самары; 50 наборов «Футбольный» — кружка с символикой ЧМ-2018, поднос в виде футбольного поля, ситечко, чайник и цейлонский чай; 25 пледов из овечьей шерсти; 100 футбольных мячей в сумках, футболки, бейсболки с символикой чемпионата и Самары; два набора для игры в «крестики-нолики».

На покупку этих сувениров мэрия планирует потратить 1 млн 637 тысяч рублей. Итоги аукциона подведут 24 марта.