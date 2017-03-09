Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер объяснил свои слова про участника «Минуты славы»
Имя влияет на внешность и поведение
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
В России введут новые нормы труда для женщин
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
"Погиб лучший": снайпер ДНР застрелил бойца Правого сектора - СМИ
На Украине растет вражда местных и дончан
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
«Отдаст Польше западные земли»: эксперт о решении Украины
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
16Неслабый пол
10Освобожденная Пальмира
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Первая женщина в космосе
12:33 (мск), источник: Pro Город Самара

Мэрия Самары потратит более 1,6 млн рублей на пледы и наборы для игры в «крестики-нолики»

Управление организации торгов администрации Самары объявило аукцион на закупку сувенирной продукции с символикой города и ЧМ-2018. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В перечне лотов содержатся 20 наборов для обуви в тубусе из кожзама (щетка и крем для обуви, складная металлическая лопатка); 10 наборов для пикника на две персоны в сумке с холодильным отделением; 20 подарочных наборов с черным ремнем и портмоне для денег из натуральной кожи с гербом Самары; 50 наборов «Футбольный» — кружка с символикой ЧМ-2018, поднос в виде футбольного поля, ситечко, чайник и цейлонский чай; 25 пледов из овечьей шерсти; 100 футбольных мячей в сумках, футболки, бейсболки с символикой чемпионата и Самары; два набора для игры в «крестики-нолики».

На покупку этих сувениров мэрия планирует потратить 1 млн 637 тысяч рублей. Итоги аукциона подведут 24 марта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Перед мостом на Красной Глинке столкнулись автоледи, очевидцы сделали фото
Евросоюз продлит санкции против 146 граждан России и Украины
СМИ назвали вероятный источник утечки секретов ЦРУ в WikiLeaks
Соцсети о «Барселоне»: Надо дать «Барсе» Кубок и закрыть Лигу
Досрочные выборы президента Южной Кореи могут состояться 9 мая
Яровая предложила сажать на 12 лет за призывы к детским суицидам
Конгресс США утвердил миссию НАСА на Марс и Европу
Президент Боливии одобрил увеличение площади посевов коки
Спорт
Увидеть «МЮ» и умереть. 9 сумасшедших историй про игру в Ростове Мы собрали девять самых удивительных историй вокруг матча Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед»
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Познер объяснил свои слова про участника «Минуты славы» Член жюри популярного шоу талантов пояснил, что имел в виду под «запрещенным приемом» со стороны безногого танцора, появившегося в одном из недавних выпусков
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео) Певица раскрыла секреты материнства.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь